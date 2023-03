Kibice Legii „na poziomie” i bronią pamięci Jana Pawła II

REKLAMA

W ekstraklasie piłkarskiej Legia podejmowała mielecką Stal. Do przerwy był wynik 0:0 (gol dla Legii padł w 49 minucie), ale znacznie ciekawsze rzeczy działy się na trybunach. Kibice Legii pokazali kolejny raz charakter.

Na „Żylecie” pojawił się transparent; „Ręce precz od Jana Pawła II”. To głos kibiców dotyczący ataku TVN na postać Ojca Świętego. Trzeba przyznać, że kibice mają tu nawet więklsze prawo do takich reakcji, niż politycy.

Jak na ironię, Legia ma w swojej historii epizod z wykupieniem klubu w 2004 roku przez Grupę ITI Holdings SA, co trwało do początku 2014. ITI to były holding medialno-rozrywkowy i dawny właściciel stacji telewizyjnej TVN. Przypomnijmy, że został założony w 1984 przez współpracujących z SB Jana Wejcherta i Mariusza Waltera.

Jak się okazuje, wpływ TVN piętna na rozumach kibiców nie odcisnął…