Kobieta była w ciąży z „kamiennym dzieckiem”. Zmarła rok po wizycie u lekarza [FOTO]

W całej historii medycyny taki przypadek odnotowano niecałe 300 razy. Pochodząca z Kongo, a mieszkająca w USA, 50-latka nosiła w ciele tzw. „kamienne dziecko”. Rok po wizycie u lekarza kobieta zmarła.

50-letnia Kongijka po przybyciu do Stanów Zjednoczonych zgłosiła się do lekarza z silnymi bólami brzucha. Okazało się, że bóle są efektem ciąży pozamacicznej, w którą kobieta zaszła… 9 lat wcześniej. Noszony tak długo martwy płód to tzw. „kamienne dziecko”. W całej historii medycyny odnotowano tylko 300 takich przypadków.

Po tak długimi czasie niewydalony i nieusunięty z organizmu martwy płód wapnieje – tak jakby rzeczywiście zamienił się w w kamień.

Noszenie w organizmie kamiennego dziecka jest niebezpieczne dla życia i zdrowia kobiety. Może powstać infekcja w efekcie której może dojść nawet do zatrzymania serca.

Dlatego lekarze z USA zaproponowali kobiecie, że operacyjnie usuną zwapniony płód z jej ciała. Kongijka jednak odmówiła – w przeszłości przeżyła traumę, przez którą panicznie bała się poddać operacji.

Niestety – rok po wizycie u lekarza kobieta umarła. „Kamienne dziecko” zablokowało jej jelita w taki sposób, że organizm przestał przyswajać składniki odżywcze i 50-latka umarła z powodu ciężkiego niedożywienia.

Woman Dies From Severe Malnutrition After Carrying Fetus For Nine Years

A mother has died from severe malnutrition after carrying an unborn fetus for around nine years inside her body. pic.twitter.com/TI5dEawI4c

— Ikéngà of Africa 🐯 🇳🇬 (@apro_dawildcat) March 10, 2023