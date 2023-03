Kolejne zapadlisko w Trzebini. Uszkodzone torowisko do elektrowni

REKLAMA

Zapadlisko, które pojawiło się w Trzebini przy nasypie kolejowym torowiska do elektrowni, to reaktywacja dawnego zapadliska na tym obszarze – poinformowała w niedzielę gmina Trzebinia w mediach społecznościowych.

Dziura, która powstała w niedzielę na osiedlu Gaj, uszkodziła – jak podał rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły – torowisko do elektrowni Siersza. Lej ma średnicę ok. 8 m i głębokość ok. 6 m. Nikomu nic się nie stało. Teren został zabezpieczony.

Zapadlisko przy nasypie kolejowym do elektrowni to – jak podała w mediach społecznościowych gmina Trzebinia – „spodziewana reaktywacja dawnego zapadliska na tym obszarze, o których na podstawie badań informował w piątek Główny Geolog Kraju”. Gmina podkreśliła, że nasyp kolejowy z pobliskimi lasami, ogródkami działkowymi i południową częścią cmentarza w Gaju zostały wskazane jako miejsca, gdzie zapadlisk należy się spodziewać.

„Zarówno badania dla SRK, jak i przedstawione przez Głównego Geologa Kraju wskazują te obszary jako najbardziej niebezpieczne i narażone na reaktywacje zapadlisk sprzed kilkudziesięciu lat” – podkreślono we wpisie.

Panie @PremierRP, dzisiejsze zapadlisko z Sierszy w Trzebini. Pod linią kolejową zasilającą Elektrownię Siersza w węgiel. Nieopodal powstał ropociąg Boronów-Trzebinia. Może jak nie o ludzi i ich majątki, to o Skarb Państwa się rząd zatroszczy? pic.twitter.com/bMCYQpnZ2I — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) March 12, 2023

Gmina zaapelowała także do mieszkańców o to, aby nie chodzić w te zagrożone rejony, ponieważ ryzyko wystąpienia kolejnych zapadlisk jest bardzo wysokie.

W połowie lutego naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawili wyniki prowadzonych od jesieni badań terenu Trzebini. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zweryfikował te wyniki badań i zidentyfikował miejsca możliwych nowych zapadlisk w Trzebini na podstawie nowoczesnych metod badawczych opartych na danych lotniczych i satelitarnych. Prace weryfikacyjne PIG-PIB zlecił główny geolog kraju i jednocześnie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

„Na tym obszarze wyznaczonych zostało 90 punktów, w których mogą powstać lub reaktywować się zapadliska. W efekcie mogą nastąpić zapadnięcia gruntu. Częściowo te zapadliska pokrywają się z tymi, które były odnotowane na zdjęciach lotniczych z lat 60. XX w. Dzisiaj mogą podlegać reaktywacji, czyli ponownemu uruchomieniu się, ale sporo z nich jest całkowicie nowych. Wyznaczono również strefy, w których dodatkowo – oprócz tych punktowych miejsc – mogą nastąpić zapadnięcia się gruntu. Jest to południowa część cmentarza w Trzebini, jak również południowa część ogródków działkowych. Rekomendujemy wyłączenie tych obszarów z użytkowania” – powiedział cytowany w komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Dziadzio.

W Trzebini w drugiej połowie lutego rozpoczęły się prace uzdatniające w pobliżu garaży i terenów leśnych na osiedlu Gaj. Potrwają ok. 20 tygodni. Prace trwają też przy dwóch posesjach (nr 3 i 5) przy ul. Górniczej. Zamknięty został teren cmentarza parafialnego.

Problem powstawania zapadlisk ma związek z prowadzoną w tym rejonie przed laty płytką eksploatacją górniczą i z podnoszącym się poziomem wód podziemnych. Jak podał w mediach społecznościowych urząd, w ciągu miesiąca podnosi się on średnio o pół metra. W niektórych miejscach jest już na głębokości 12 metrów pod powierzchnią.

Szkody pogórnicze są spowodowane przez dawną kopalnię węgla kamiennego Siersza, działającą w tym mieście od połowy XIX w. W latach 1999-2001 kopalnia zakończyła działalność. Na początku eksploatacja prowadzona była płytko, na głębokości 20-25 metrów. Potem podziemne chodniki schodziły coraz niżej. Likwidatorzy zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi.