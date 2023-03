Kolumbijczycy i laboratorium produkcji kokainy nakryte we… Francji

REKLAMA

W departamencie Aisne agenci wywiadu z Hauts-de-Seine odkryli laboratorium produkujące kokainę w zrujnowanym magazynie. Jest on zlokalizowany w miejscowości Bohain-en-Vermandois. Do tej pory byłą to miejscowość znana głównie z tego, że jest tu dom rodzinny malarza Henri Matisse’a.

W trakcie przeszukania policja ostatecznie skonfiskowała blisko 20 kilogramów gotowych narkotyków i 100 kilogramów produktu do podziału na porcje.

Policja nie spodziewała się, że trafi na całe laboratorium i jego wyposażenie. Okazało się, że z Kolumbii importowano nie tylko surowiec, ale i „chemików”. Policji francuskiej udało się zatrzymać dwie osoby, które próbowały ukryć się wśród dziesiątek palet i pudeł po środkach piorących i szamponach, którymi wypełniony był magazyn.

W areszcie policyjnym dwaj chemicy kolumbijskiej narodowości, w wieku 23 i 42 lat, twierdzili, że przybyli do Francji z Hiszpanii pod koniec 2021 r. Twierdzą, że zapłacono im po 2000 euro za uruchomienie na miejscu produkcji kokainy.

Poza „chemikami” w magazynie, policja zatrzymała jeszcze później dwie inne podejrzane osoby. Wygląda na to, że mafia kolumbijska zmienia metody działania i zamiast wysyłki gotowych produktów, uznała, że będzie przemycać także surowiec.

