Korea Północna wprowadza „środki odstraszania wojskowego”

REKLAMA

Korea Północna zdecydowała się podjąć „istotne i praktyczne kroki” w zakresie „odstraszania wojskowego” – informują państwowe media w niedzielę 12 marca. Informacja ukazała się dzień przed rozpoczęciem przez Seul i Waszyngton największych wspólnych ćwiczeń wojskowych od pięciu lat.

W KRL-D, oficjalna agencja informacyjna KCNA pisze o przyjęciu „ważnych i praktycznych środków w celu skuteczniejszego, potężniejszego i ofensywnego wykorzystania odstraszania wojskowego”.

REKLAMA

Decyzja zapadła na posiedzeniu rządowej Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej pod przewodnictwem „przywódcy” Kim Dzong Una – podaje KCNA. W komunikacie dodano, że „prowokacje wojskowe ze strony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej osiągnęły czerwoną linię”. Komunikat nie podaje żadnych szczegółów podjętych przez komunistów środków.

Korea Południowa i Stany Zjednoczone mają rozpocząć w poniedziałek ćwiczenia „Tarczy Wolności”. Ma to być odpowiedź na „zmieniające się środowisko bezpieczeństwa” w związku ze zdwojoną agresywnością Korei Północnej.

Analitycy twierdzą, że Korea Północna prawdopodobnie wykorzysta ćwiczenia na Południu jako pretekst do kolejnych prowokacji, w tym testów rakietowych, a być może nawet kolejnej próby nuklearnej. W piątek KCNA informowała, że ​​przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nakazał swoim wojskom zintensyfikować manewry wojskowe w celu przećwiczenia „prawdziwej wojny”. „Przywódca” nakazał też żołnierzom przygotowanie się do „dwóch misji strategicznych”. Ma to być „powstrzymanie wojny” i… „zainicjowanie wojny”.

Źródło: AFP