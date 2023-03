Mołdawia. W Kiszyniowie doszło do starć z policją na prorosyjskiej manifestacji [VIDEO]

REKLAMA

Kilka tysięcy zwolenników prorosyjskiej mołdawskiej partii Sor demonstrowało w niedzielę 12 marca w Kiszyniowie. Przed budynkiem parlamentu doszło do starć z policją. Protestujący przyjęli rezolucję, z którą weszli do gmachu rządu, gdzie została oficjalnie zarejestrowana.

Demonstrujący żądali od władz, by pokryły rosnące rachunki za usługi komunalne. Jednocześnie domagali się ustąpienia obecnych władz i rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Do starć doszło przed parlamentem. Organizatorzy protestu chcieli przejść na główny plac, ale policja zablokowała drogę kordonem i pojazdami policyjnymi. Wcześniej, także w niedzielę, policja oświadczyła, że rozbiła liczącą kilkadziesiąt osób siatkę bojówkarzy, powiązanych ze służbami specjalnymi Rosji. Poinformowała także o zatrzymaniu 54 osób w związku z demonstracją.

Andrei Spinu, szef kancelarii prezydent Mai Sandu powiedział, że demonstracja była nieudaną próbą destabilizacji w kraju. „To, co odbyło się dzisiaj w centrum stolicy nie było protestem. Trzeba powiedzieć otwarcie, że była to nieudana próba ze strony Rosji zdestabilizowania sytuacji w Mołdawii” – oświadczył urzędnik.

Od końca lutego partia Sor, dowodzona przez oligarchę Ilana Sora, któy skryłsięw Izraelu, zwoływała protesty o wydźwięku antyrządowym. Władze Mołdawii są przekonane, że krajowi zagraża destabilizacja. Tłem tych obaw jest rosyjska inwazja na Ukrainę, która sąsiaduje z Mołdawią.

Prezydent Maia Sandu twierdzi, że Rosja ma przygotowane plany obalenia rządu Mołdawii i podporządkowania sobie całego kraju, by uniemożliwić mu wejście do Unii Europejskiej. Sandu uważa, że Moskwa opiera się między innymi na „grupach przestępczych, takich jak partia Sor”. Rząd Mołdawii zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego tego kraju o uznanie partii Sor za nielegalną.

Anti government protests in Chisinău, Moldova pic.twitter.com/Envi1g314W — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 12, 2023

🇲🇩Pro-Russian rallies continue in Moldova today. Ten groups of several protesters have already been identified, which are in contact with the FSB. Around 200 suspicious people including Wagners were not allowed to enter the country at the airport and border.#Moldavie #moldavia… https://t.co/s6xDsH0bbq pic.twitter.com/q3qC3gFk0i — Intermarium 24 (@intermarium24) March 12, 2023

🇲🇩 A huge success for the Moldovan authorities! for several hours now, the services have been picking out from the crowd pro-russian suspected of trying to destabilize the protest💪 #Moldova #Moldavie #RussiaIsCollapsing #RussiaisATerroistState #Ukraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/Edqms5twAh — Intermarium 24 (@intermarium24) March 12, 2023

Źródło: PAP