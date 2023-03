Odloty LGBT. Matka 12-latki skarży za zakwaterowanie jej córki, która czuje się chłopcem, razem dziewczynkami

REKLAMA

We Francji matka 12-letniej dziewczynki skarży merostwo podparyskiego Puteaux o „transfobię”. Poszło o to, że jej córka podczas wyjazdu na zimowe ferie do Włoch „powinna być zakwaterowana z chłopcami”, a trafiła do pokoju żeńskiego.

Zbrodnia to niesłychana, bo matka uznaje 12-latkę za „chłopca” i dlatego oskarża gminę o „transfobię”. „Le Parisien” donosi, że matka planuje złożyć skargę o „transfobię” przeciwko miastu Puteaux.

12-letnie dziecko to „transpłciowy chłopiec”, ale urodzony jako dziewczynka. Dziecko było zakwaterowane z dziewczętami, zgodnie z jego pierwotną tożsamością płciową. Decyzja, nie spodobała się matce, a że „transfobia” to temat modny to i chętnych adwokatów do prowadzenia sprawy nie brakuje.

To nic, że dziecko, na razie ze względu na swoją niepełnoletność, nie przeszło operacji i pozostaje dziewczynką nie tylko biologicznie, ale i fizycznie. Matka twierdzi, że ​​wcześniej uprzedziła rodziców pozostałych dzieci i ratusz, a jej dziecko wróciło z tego wyjazdu „zdemolowane”.

Miasto Puteaux wyjaśnia, że ​​zwróciło się do usługodawcy o znalezienie indywidualnego lub pół-indywidualnego rozwiązania w zakresie zakwaterowania. Prośba byłą jednak nie do spełnienia z powodu braku wolnych pokoi. Chcieliśmy dobra tego dziecka, ale także musuimy dbać o dobro inych dzieci – tłumaczyła mer miasta Joëlle Ceccaldi-Raynaud z centroprawicowej partii Republikanie.

Za pośrednictwem swojego prawnika matka poinformowała, że ​​złożyła kilka donosów o dyskryminację zarówno na urząd miasta, jak i touroperatora wakacji, który zorganizował wyjazd. Została też przyjęta w ministerstwie ds. młodzieży. Matka wystosowała też petycję internetową „przeciwko transfobii”, którą podpisało 450 osób. LGBT ma kolejny „precedens” i kolejne „pole walki o swoje prawa”… Bez otrzeźwienia społecznego, takie idiotyzmu będą się pleniły bez końca.

