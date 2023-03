Samobójstwo syna posłanki PO. Mentzen: „Mamy obrzydliwą walkę polityczną” [VIDEO]

REKLAMA

Gościem „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii” był m.in. przedstawiciel Konfederacji Sławomir Mentzen. W programie jednym z tematów była samobójcza śmierć syna poseł PO Magdaleny Filiks.

– Zgadzam się, że ujawnienie danych ofiary pedofila było absolutnie obrzydliwe i nieodpowiedzialne. Nie chciałbym tutaj rzucać oskarżeń, że w sposób bezpośredni doprowadziło to do czyjejś śmierci lub że ktoś jest za to odpowiedzialny, ale wykorzystanie takiej sprawy do walki politycznej jest czymś absolutnie nieakceptowalnym, a niestety politycy związani z PiS-em oraz media w otoczeniu PiS się tego dopuściły – wskazał Mentzen.

– Niestety, po tych wydarzeniach mamy kontrę w drugą stronę, ponieważ środowisko Platformy Obywatelskiej i Lewicy również rozpoczęło w tym momencie swoją kampanię nienawiści. Atakowany jest chociażby ten młody członek, chyba, PiS-u pan Oskar Szafarowicz, którego próbuje się teraz wyrzucić z uczelni, też się go hejtuje w Internecie – zauważył polityk Konfederacji.

– Pytanie, jak by się czuli politycy Platformy czy Lewicy, gdyby na przykład ten młody chłopak, którego się teraz hejtuje i próbuje się mu zniszczyć życie, targnął się na swoje życie – dodał.

– Mamy obrzydliwą walkę polityczną, a politycy z jednej i z dwóch stron nie widzą tego, że doprowadzili, chociażby przez zamykanie szkół, do tego, że w 2022 roku mieliśmy rekordową w historii Polski liczbę prób samobójczych dzieci – przypomniał.

– Dwa tysiące prób samobójczych dzieci, po tym jak jedni i drudzy zamknęliście szkoły na prawie dwa lata z krótkimi przerwami – wskazał Mentzen.