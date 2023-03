Szef Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych odwołany. Skutki afery katarskiej

REKLAMA

Włoch Luca Visentini, szef Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), był zamieszany w głośne śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim. Został odwołany ze stanowiska sekratarza generalnego w sobotę 11 marca.

Luca Visentini był już zatrzymany w styczniu tego roku na 48 godz. w związku z aferą korupcyjną Qatargate. 21 grudnia ubiegłego roku zawieszony przez Radę Generalną MKZZ. Miał przyjąć 50 tys. euro w gotówce od włoskiej fundacji Fight Impunity. Ta z kolei pieniądze miała otrzymać z Kataru i Maroka. Fundacją kierował jego rodak, były poseł Parlamentu Europejskiego Pier Antonio Panzeri.

Teraz Rada Generalna ITUC zdecydowała, że ​​Luca Visentini nie cieszy się już zaufaniem” i zdymisjonowała syndykalistę-łapówkarza. W jak najszybszym terminie ma zostać zwołany nadzwyczajny światowy kongres celem wyboru nowego sekretarza generalnego.

W komunikacie napisano, że „wydarzenia ostatnich kilku miesięcy znacznie nadszarpnęły reputację ITUC”. ITUC zrzesza 338 związków zawodowych ze 168 krajów. Pomimo dymisji sojego szefa, zapewnia, że „nie znalazła dowodów na to, by darowizny z Kataru lub Maroka wpływały na jej politykę lub programy”. Obecnie trzy osoby przebywają w areszcie tymczasowym w Belgii w ramach śledztwa wszczętego przez belgijskie sądy w sprawie podejrzeń o branie łapówek z Kataru i Maroka.

Luca Visentini resigned after accepting payments from disgraced MEP Antonio Panzeri, which financed Visentini's election campaign to be the ITUC's Secretary-General. https://t.co/8BFsZIOQtc

