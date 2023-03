Znęcali się nad nastolatkiem. Brutalne nagranie z Pruszkowa

REKLAMA

W sieci pojawiło się nagranie z Pruszkowa na Mazowszu. Utrwalono na nim moment znęcania się nad nastolatkiem. Agresorzy to grupa nastolatków, którzy biją chłopaka i każą swojej ofierze całować buty. Na policję zgłosił się rodzic wraz z poszkodowanym nastolatkiem. Są pierwsze ustalenia.

Wczoraj w godzinach popołudniowych do komendy powiatowej w Pruszkowie zgłosił się rodzic z poszkodowanym chłopcem – powiedział w niedzielę PAP podkom. Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z pobicia chłopca.

REKLAMA

W Internecie pojawiły się filmy, na których widać grupę nastolatków, którzy znęcają się nad chłopakiem. Biją go i kopią a jedna z dziewczyn każe mu klękać i całować jej buty. Do szokującej sytuacji doszło w Pruszkowie pod Warszawą. Film wywołał szerokie poruszenie wśród internautów oburzonych zachowaniem agresorów, którzy zachęcają rodziców do zawiadomienia policji.

Policja potwierdza, że w sobotę po południu zgłosił się do nich rodzic z poszkodowanym chłopcem. – Od tego momentu, policjanci wykonują szereg czynności w tej sprawie. Jesteśmy cały czas w kontakcie z rodzicami chłopca – przekazał podkom. Rutkowski.

To kolejna już brutalna scena w ostatnich tygodniach z udziałem nastolatków. Nagranie pojawiło się w Internecie kilkanaście dni po śmierci 16-letniego Eryka z Zamościa. Chłopak zmarł w wyniku pobicia przez grupę rówieśników, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty czterem nastolatkom. Śledczy zarzucają im bezpośredni udział w pobiciu lub pomocnictwo w tym czynie. Jedną z podejrzanych jest 16-letnia dziewczyna. Nastolatka trafiła do ośrodka wychowawczego.

Również w ostatnich dniach pojawiło się nagranie z brutalnej bójki dwóch nastolatek w Zakopanem. Widać na nim, jak dwie nastolatki okładają się pięściami, a wokół stoi młodzież zagrzewająca do walki. Niektóre z osób są pełnoletnie.