Adidas wspiera sportowców islamskich w Szwecji na czas ramadanu

Niemiecka firma Adidas chce wspierać muzułmańskich sportowców w czasie ramadanu. Chodzi o zawodników, którzy chcą nadal trenować w czasie ramadanu, przy jednoczesnym zachowaniu postu przez cały dzień.

Kampania nosi nazwę „Od wschodu do zachodu słońca”. To nowa kampania Adidasa rozpoczęta w Szwecji. Niemiecki producent sprzętu zamierza udzielać porad muzułmańskim sportowcom jak godzić treningi z postem.

O nowej akcji firmy opowiadał szwedzkiemu magazynowi biznesowemu „Summary Redwaan” niejaki Hossain, szef komunikacji Adidasa, co być może trochę tłumaczy skąd pomysł i zainteresowanie firmy połączeniem sportu i przepisów islamu.

Można dodać, że Adidas zasłynął już np. wprowadzeniem „sportowych” hidżabów dla muzułmanek. Zainteresowanych nowym programem ma być kilka związków sportowych Szwecji. W tym Szwedzki Związek Piłki Nożnej, Szwedzki Związek Koszykówki i Grupa Marathon.

Niektóre dane podają, że w Szwecji liczba muzułmanów sięga nawet miliona mieszkańców, co stanowiłoby ok. 10% całej populacji kraju. Szwecja przyjęła wielu muzułmańskich imigrantów i wydała 1,2 miliona zezwoleń na pobyt imigrantom w ciągu ostatnich dziesięciu lat. O skutkach społecznych informowaliśmy wielokrotnie…

