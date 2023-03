Aktywiści klimatyczni w siedzibie PiS. Przykleili się do ściany [FOTO]

REKLAMA

Choć rząd Prawa i Sprawiedliwości spełnia większość unijnych klimatycznych zachcianek, to samozwańczym klimatystom za mało. Ekolewacy wdarli się do partyjnej siedziby i przykleili do ścian.

Aktywiści Ruchu Solidarności Klimatycznej weszli do siedziby PiS przy Nowogrodzkiej. Przykleili się do ścian i przykuli do kaloryferów.

„Nasze aktywistki weszły do Biura Prawa i Sprawiedliwości. W pokojowy sposób domagają się rozmowy z Mateuszem Morawieckim, który do dziś nie odpowiedział na skierowany do niego list otwarty, dotyczący oddania energetyki w ręce obywateli” – czytamy na profilu Ruchu w mediach społecznościowych.

Ekoterroryści chcą rozmawiać osobiście z premierem Mateuszem Morawieckim. Tym samym, który spełnia unijne zachcianki klimatyczne, godząc się chociażby na pakiet Fit for 55 czy prowadząc politykę energetyczną, której owocem – oczywiście w imię walki z globalnym ociepleniem – jest bardzo drogi prąd (podatki, dodatkowe opłaty, ETS-y itd.), a co za tym idzie drogie produkty i usługi.

Klimatystom oczywiście mało i chcieliby jeszcze więcej nakazów i zakazów, które ograniczają naszą wolność pod pretekstem walki ze zmianami klimatu. Ponadto nie podoba im się zyskom spółek energetycznych Spółek Skarbu Państwa. Jako przeciwwagę widzą… utworzenie spółdzielni energetycznych w każdej polskiej gminie. Domagają się także energetyki „rozproszonej, zielonej i sprawiedliwej”.

Po godzinnym cyrku w wykonaniu aktywistów z Ruchu Solidarności Klimatycznej do siedziby PiS weszła policja. Wszyscy zostali przewiezieni na komisariat.

