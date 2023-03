Nagły zgon 27-letniego rapera. Upadł na scenę podczas festiwalu [VIDEO]

REKLAMA

Nie żyje 27-letni raper Costa Titch. Muzyk zmarł po tym, jak niespodziewanie upadł na scenę na festiwalu muzycznym w Johannesburgu w sobotę. Nie podano przyczyny śmierci.

„Śmierć tragicznie zapukała do naszych drzwi pozbawiając nas ukochanego syna, brata i wnuka. Constantinos Tsobanoglou , którego RPA pokochała i ubóstwiała pod pseudonimem scenicznym «Costa Titch»”, napisała rodzina na Instagramie rapera.

REKLAMA

„Z głębokim bólem stwierdzamy, że musimy uznać jego odejście w tym czasie. Jesteśmy wdzięczni ratownikom i wszystkim obecnym w jego ostatnich godzinach na tej ziemi”, dodano. Na koniec rodzina Tsobanoglou podziękowała za miłość i wsparcie okazane raperowi oraz zaapelowała o modlitwę.

Costa Titch występował w Nasrec Expo Centre, kiedy przewrócił się na scenie. Na pomoc raperowi pospieszyła jedna z osób. Ten na krótko odzyskał równowagę, po czym ponownie upadł.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ

— Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023