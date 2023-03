Rzecznik burmistrza Hagi: Działacze klimatyczni „brutalnie” wykorzystują dzieci w swoich protestach

REKLAMA

Działacze klimatyczni „brutalnie” wykorzystują dzieci w swoich protestach, np. stawiając je naprzeciwko armatek wodnych – ocenia Robin Middel, rzecznik prasowy burmistrza Hagi. W sobotę w mieście doszło do blokady autostrady A12 przez działaczy klimatycznych, policja użyła armatek wodnych przeciw demonstrantom.

Działacze organizacji Extinction Rebellion zorganizowali w sobotę blokadę autostrady A12 w centrum Hagi. Protestowali w ten sposób przeciwko polityce klimatycznej rządu i wsparciu przez niego sektora paliw kopalnych.

Organizacja wezwała swoich zwolenników w mediach społecznościowych do przyłączenia się do protestu. Ostatecznie do miasta przyjechało kilkaset osób, z których część zaczęła około południa blokować ważną arterię komunikacyjną miasta.

Gdy mimo wezwania policji część z nich odmówiła zejścia z drogi, policja użyła wobec nich siły, w tym armatek wodnych, na co wydał wcześniej zgodę burmistrz Hagi Jan van Zanen. Policja zatrzymała 700 osób, z których prawie wszystkie zostały wypuszczone po spisaniu przez funkcjonariuszy.

Burmistrz w wydanym oświadczeniu określił jako „smutną” konieczność użycia armatek wodnych. Podziękował jednocześnie policji „za jej wysiłki”. „Zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i demonstrantom” – napisał.

– Policja zareagowała spokojnie i profesjonalnie – twierdzi rzecznik burmistrza Robin Middel. W rozmowie z dziennikiem „De Telegraaf” zwraca uwagę na to, iż działacze klimatyczni „brutalnie” wykorzystują dzieci do swoich protestów. – Umieszczają je naprzeciwko armatek wodnych – mówi Middel.

Premier Mark Rutte powiedział w niedzielę w telewizji NPO 1, że demonstranci są sami sobie winni, że użyto przeciw nim armatek wodnych, i nazwał okupację autostrady „absurdalną”.