Skandalu w BBC ciąg dalszy. „Najgłośniejszy głos brytyjskiej lewicy” oskarżył rząd o „nazizm” na antenie

Rząd brytyjski postanowił wziąć się na serio za zjawisko nielegalnej imigracji. Osoby łamiące prawo i przekraczające nielegalnie La Manche pójdą do aresztu, stracą prawo do ubiegania się o azyl, a nawet otrzymają zakaz wjazdu na wyspy. Lewica krzyczy o „łamaniu praw człowieka”.

Skandal wybuchł w BBC, kiedy prezenter sportowy stacji Gary Lineker został zawieszony w piątek 10 marca. Oskarżył na Twitterze rząd Wielkiej Brytanii o używanie „nazistowskiej retoryki” do rozprawienia się z nielegalną imigracją.

Dyrektor generalny BBC Tim Davie powiedział jednak w sobotę 11 marca, że ​​nie ustąpi ze stanowiska, chociaż nie milknie fala krytyki i pod jego adresem. „Wszyscy chcą załatwić sprawę na spokojnie” – powiedział Tim Davie w wywiadzie dla swojej stacji.

Gary Lineker to znany były piłkarz, a obecnie sportowy komentator stacji. Za swoje słowa został zawieszony, a inni byli piłkarze i konsultanci sportowi BBC ,jak byli reprezentanci Anglii Ian Wright i Alan Shearer, w ramach „solidarności” też zdecydowali się zrezygnować z występów na antenie. Trwający normalnie ok. trzech godzin program piłkarski skrócony został do 20 minut z powodu braku prowadzących.

Sprawa zaczęła przybierać coraz większe rozmiary. Lineker od 1999 r. jest prowadzącym popularny program „Match of the Day”. Napisał na Twitterze, że język używany przez rząd przy prezentacji projektu ustawy o nielegalnej imigracji „nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30.”. Uznano to za złamanie zasady bezstronności dziennikarzy BBC, chociaż z tym bywało różnie i wcześniej.

Dyrektor generalny BBC Tim Davie przeprosił za niedogodności dla widzów i zapewnił, że chce, aby Lineker wrócił na antenę. Spór stał się jednak coraz bardziej polityczny. Partia Pracy, przeciwna nowym przepisom imigracyjnym, zaczęła oskarżać BBC o powiązania kierownictwa z Partią Konserwatywną.

Tymczasem, wpływ konserwatystów na BBC jest niewielki, a politycy tej partii od lat oskarżają publicznego nadawcę o całkowicie lewicowe podejście do kwestii światopoglądowych, poglądy antybrexitowe, schlebianie gustom wielkomiejskich „elit”.

Premier Rishi Sunak powiedział, że „Gary Lineker był świetnym piłkarzem i jest utalentowanym prezenterem. Mam nadzieję, że obecna sytuacja między Garym Linekerem a BBC może zostać rozwiązana w odpowiednim czasie, ale właściwe jest, by była to sprawa między nimi, a nie (sprawa) rządu”.

Gary Lineker nie od dziś w mediach społecznościowych prezentuje się jako dość skrajny „progresywista”. 190 000 osób poparło hashtag #BoycottBBC. Jednak 36 brytyjskich posłów konserwatywnych napisała list do dyrektora BBC, żądając „bezwarunkowych” przeprosin od komentatora sportowego. „Argumentum ad Hitlerum” – okazuje się metodą szybko przyswojoną przez umysłu gwiazd i gwiazdeczek.

Gary Lineker, rzeczywiście świetny piłkarz (48 bramek dla Anglii) zakończył karierę w 1994 roku. Dość często wyraża swoje stanowisko polityczne. Był przeciwko Brexitowi i wspiera imigrację na Wyspy. Jest podobno najlepiej opłacanym prezenterem BBC. Jednocześnie pisano o nim wprost, że to „najgłośniejszy głos brytyjskiej lewicy”. W 2018 roku został zwolniony z zasad korporacji dotyczących bezstronności w mediach społecznościowych, ale z „nazistami” jednak przesadził…

