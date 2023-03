REKLAMA

Tomasz Sommer w nowym wydaniu „Najwyższego Czasu!” pisze o blokadzie portalu nczas.com przez ABW i haniebnej postawie premiera Morawieckiego.

Dziś mijają cztery tygodnie od zablokowania przez ABW naszego portalu nczas.com. Mimo akcji nagłaśniania tego zdumiewającego aktu bezprawia, listów do Szefa ABW, premiera RP, skargi do WSA, nic nie wskazuje na to, że ABW ma zamiar przerwać swoje bezprawne działanie. I robi to za aprobatą obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, który hańbi siebie i swoje środowisko stosowaniem cenzury prewencyjnej. „Najwyższy Czas!” jest opiniotwórczym magazynem polskiej prawicy i jedyną wolną trybuną dla tej części polskiej sceny politycznej. Jest też jedynym polskim pismem politycznym, które nigdy i w żadnej formie nie brało pieniędzy od państwa. Państwa polskiego, ani jakiegokolwiek innego. Mimo to, dzięki zainteresowaniu i życzliwości Czytelników, wychodzimy już 33 lata – czyli jesteśmy najstarszym pismem, które powstało w III RP. Bo „Gazeta Wyborcza” wprawdzie powstała niecały rok wcześniej, ale przed słynnymi wyborami czerwcowymi 1989 r., czyli jeszcze za komuny. A nasza sprzedaż sięgająca 10 tys. egzemplarzy jest porównywalna do wyników konkurencji.

Atak na „Najwyższy Czas!” to atak nie tylko na najlepsze tradycje polskiej prasy, na czysto polskie przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim na polskie tradycje wolnościowe. To po prostu brutalne uderzenie w samą istotę polskości przez bandytów politycznych udających patriotów. Nieoczekiwanie są i pozytywne strony tego ataku. Przez te trudne dni uzyskaliśmy silne wsparcie od naszych Czytelników. Ponad 1000 osób wpłaciło ponad 100 tys. złotych by umożliwić nam obronę i przetrwanie. Obiecuję, że przetrwamy. I zrobimy wszystko, by bandyci polityczni atakujący wolną polską prasę zostali ukarani. Wprawdzie przez działanie premiera Morawieckiego i jego tajnych służb straciliśmy 40 proc. internetowych przychodów reklamowych, ale jakoś powoli tę stratę odbudujemy. W najbliższym czasie przeniesiemy naszą stronę pod domenę nczas.info, aby umożliwić do niej dostęp tym Czytelnikom, którzy nie potrafią uporać się z barierą w postaci blokowania DNS-ów. Nowa strona będzie zawierała też część płatną, co umożliwi nam w jakimś stopniu zrekompensowanie utraty reklam spowodowane przez łamiących prawo urzędników polskiego rządu.

Wszystkim Czytelnikom dobrej woli serdecznie dziękuję za wsparcie i proszę o przekazanie swojego 1,5 proc. podatku PIT na naszą Fundację Najwyższy Czas, która de facto utrzymuje obecnie portal nczas.com. Kupujcie nas, prenumerujcie i oczywiście krytykujcie. Bo naszym zadaniem i misją jest prowadzenie wolnej wymiany myśli i będziemy to robić zawsze i wszędzie. A Panu, Premierze Morawiecki, za wprowadzanie w Polsce totalitarnego zamordyzmu, za niszczenie najstarszej polskiej gazety, za wszystkie antypolskie działania – hańba!

Tomasz Sommer