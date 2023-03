Ukraiński żołnierz pobity w Niemczech. „Doznał złamania szczęki i wstrząsu mózgu”

REKLAMA

Ochroniarz hotelu we Frankfurcie nad Menem brutalnie pobił ukraińskiego żołnierza, który przyjechał do Niemiec na rehabilitację po tym, jak został ranny. Żołnierz wszedł do hotelowego baru w wojskowym mundurze – podała strona informacyjna Novynarnya, powołując się na konsula generalnego Ukrainy Wadyma Kostiuka – pisze portal NV.

Dyplomata stwierdził, że ukraiński żołnierz trafił do szpitala ze złamaną szczęką i wstrząsem mózgu. Potrzebuje operacji. Według Kostiuka konsulat zapewni ofierze niezbędną pomoc prawną i inną.



– Według naszych informacji w piątek wieczorem nasz żołnierz wszedł do hotelowego baru w mundurze. Po kilku uwagach obsługi hotelowej i ochrony na temat (niestosowności) jego ubioru doszło do kłótni, a następnie do bójki po próbie wyrzucenia naszego żołnierza przez ochronę (Czeczena z Kaukazu) – poinformował Kostiuk.

– W wyniku zdarzenia nasz obywatel doznał złamania szczęki i wstrząsu mózgu. Policja odnotowała ten fakt – stwierdził konsul generalny, dodając, że policja będzie mogła udzielić bardziej szczegółowych informacji 13 marca.

Na facebookowej grupie Ukraińcy we Frankfurcie nad Menem zaznaczono, że do konfliktu doszło w hotelu Roomers, a napastnikiem był 23-letni Czeczen