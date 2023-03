Skandal seksualny w holenderskiej edycji programu „The Voice”

REKLAMA

Dwie osoby są oskarżone o napaść seksualną w trakcie realizacji programu telewizyjnego „The Voice of Holland”. Są to raper Ali B, który był członkiem jury, i Jeroen Rietbergen, dyrygent orkiestry, która brała udział w nagraniach.

Holenderska prokuratura poinformowała we wtorek 14 marca, że wszczęła postępowanie przeciwko dwóm osobom oskarżonym o „napaść seksualną” w kontekście programu telewizyjnego „The Voice of Holland”. W sumie ten format programu został wyeksportowany do ponad 150 krajów, w tym i do Polski.

Prokuratura nie wymieniła nazwisk podejrzanych, ale według lokalnych mediów są to 42-letni raper Ali B, były członek jury oraz 51-letni Jeroen Rietbergen, szef orkiestry. Ta wersja programu w Holandii została zawieszona w zeszłym roku przez kanał RT, właśnie po serii oskarżeń o nadyżycia na tle seksualnym.

Prokuratura poinformowała, że ​​41-letni mężczyzna jest ścigany za „napaść seksualną” na trzy kobiety w 2014 i w 2018 roku. Jednak tylko jeden z tych przypadków jest powiązany z programem „The Voice of Holland”.

Drugi mężczyzna, lat 51, jest oskarżony o napaść seksualną w 2018 roku „w studiach nagraniowych i w ich pobliżu”. Trzecia sprawa, dotycząca jeszcze innego mężczyzny, zidentyfikowanego przez media jako piosenkarz i kolejny członek jury „The Voice” Marco Borsato, została umorzona z powodu braku wystarczających dowodów.

Oskarżenia o wykorzystywanie seksualne w „The Voice” zszokowały Holandię i wywołały pytania o zachowanie twórcy programu i króla holenderskiego reality TV, Johna de Mola. Ten przyznał w zeszłym roku, że był świadomy zarzutów wobec lidera zespołu od 2019 roku.

#Ali B en Jeroen #Rietbergen hebben de Haagse politiek jarenlang van minderjarige meisjes voorzien. In ruil voor drugs en juridische immuniteit. The Voice of Holland was een cover up. Achter de schermen regelde het Pedocratisch Politiek Netwerk alles, Deep State VVD, CDA en D66. pic.twitter.com/KyYrfqtSHj — Archimysticus (@PlantsExotic) March 14, 2023