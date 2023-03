SZOKUJĄCA teza. JEGO matka była księżniczką, sprzedaną jako niewolnica. Był tylko w połowie Włochem

REKLAMA

Matka Leonarda da Vinci była księżniczką z Kaukazu, która jako niewolnica została sprzedana do Wenecji, dokąd przypłynęła łodzią – taką wersję przedstawił włoski historyk Renesansu i wykładowca literatury włoskiej Carlo Vecce w zaprezentowanej we wtorek we Florencji książce „Uśmiech Cateriny”.

Jak wyjaśnił autor, książkę napisał na podstawie przebadanych przez siebie dokumentów. Postacią i twórczością geniusza Renesansu zajmuje się od lat.

REKLAMA

Zgodnie z dokumentami, na jakie powołuje się naukowiec z uniwersytetu w Neapolu, akt uwolnienia Cateriny sporządził ojciec artysty, notariusz.

Vecce twierdzi, że urodzona na Kaukazie Caterina przybyła do Wenecji jako niewolnica, znająca się na tkactwie. Następnie została przewieziona do Florencji, gdzie pracowała w domu – w pobliżu tamtejszej katedry – jako mamka.

Uwolniona została w 1452 roku na mocy aktu sporządzonego przez notariusza Piero da Vinci. W tym samym roku urodził się ich syn, Leonardo.

“Historia Cateriny nie jest piękna. To historia niewolnictwa, skandalu w dziejach, wyzysku i odebrania wolności” – podkreślił Vecce prezentując swoją książkę. „To historia dziewczyny, którą ograbiono ze wszystkiego: z wolności, przyszłości i marzeń. To taka historia jak te dzisiaj, które każdy z nas ma przed swoimi oczami” – dodał.

Jak zauważył historyk, oznacza to również, że Leonardo da Vinci był „tylko w połowie Włochem”.