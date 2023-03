Jak szybko zapamiętać Angielskie słowa. Praktyczne życiowe triki

Podczas nauki dowolnego języka obcego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę pamięci. All Right Pro zapewnia praktyczne życiowe triki ułatwiający życie, które pozwalają szybko, łatwo i skutecznie wzbogacić zasób słownictwa.

Wskazówki dotyczące nauki języka angielskiego za pomocą materiałów wizualnych i dźwiękowych

Podczas szkolenia zwracaj uwagę na indywidualne cechy percepcji informacji. W zależności od typu – wzrokowego, słuchowego lub mieszanego – można zastosować różne podejścia do nauki języka.

Dla osób, które postrzegają informacje wizualnie, przydatne będą następujące wskazówki:

prowadzić słownik i zwiększać jego objętość poprzez dodawanie nowych wyrazów wraz z przykładowymi zdaniami ich użycia. Codziennie sprawdzaj swój słownik i dodawaj do niego;

używaj naklejek do podpisywania po angielsku przedmiotów, które Cię otaczają na co dzień;

twórz fiszki, drukując obrazy z różnych motywów. Na odwrocie kart napisz ich znaczenie i dodaj przykładowe zdania;

czytaj książki zgodnie ze swoim poziomem znajomości języka angielskiego, zapisuj nowe słowa w słowniku;

oglądaj filmy po angielsku z napisami, ucz się słownictwa i gramatyki z popularnych filmów.

Ci, którym łatwiej jest odbierać informacje słuchając — poprzez słuch i mowę — powinni zwrócić uwagę na następujące życiowe triki:

słuchaj podcastów, audiobooków i wiadomości na interesujące Cię tematy;

zapamiętaj wiersze w języku angielskim i recytuj je sam lub przed przyjaciółmi;

regularnie wypowiadaj na głos nowe słowa ze słownika;

znajdź i komunikuj się z native speakerem języka angielskiego, aby pokonać barierę językową;

posłuchaj wystąpień znanych mówców, ulubionych aktorów czy anglojęzycznych blogerów, aby lepiej zrozumieć, gdzie kłaść nacisk i jak poprawnie wymawiać określone słowa.

Uniwersalne wskazówki do nauki nowych słów w języku angielskim

Oto pięć wskazówek, które przydadzą się każdemu, kto chce poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i poszerzyć zasób słownictwa w języku obcym:

Ustawić cel. Na drodze do skutecznej nauki nowych słów 50% sukcesu zależy od prawidłowego wyznaczenia celu. Określ, ile nowych słów możesz zapamiętać w ciągu następnych 30 dni. Na przykład obiecaj sobie, że nauczysz się 90 nowych słów, zapamiętując 3 nowe słowa każdego dnia. Użyj kreatywności i wyobraźni. Połącz nowe słowa z czymś znajomym. Poruszaj się krok po kroku. Niemożliwe jest opanowanie wszystkich słów na raz. Najpierw skup się na podstawowych słowach, których możesz używać w codziennej komunikacji, a następnie przejdź do bardziej złożonych. Twórz historie z nowych słów – ta praktyka pozwala usystematyzować wiedzę i nauczyć się używać słów w kontekście. Korzystaj ze specjalnych programów i aplikacji mobilnych – to pomoże Ci efektywnie uczyć się angielskiego w każdym miejscu.”

