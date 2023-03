Księżniczka Eleonora idzie do wojska. Jako przyszła Królowa będzie zwierzchnikiem armii

REKLAMA

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz (hiszp. Leonor de Todos los Santos; ur. 31 października 2005 w Madrycie) jest następczynią tronu Hiszpanii jako księżniczka Asturii. Jest najstarszą córką króla Hiszpanii, Filipa VI, oraz jego żony, Letycji Ortiz Rocasolano. Skończy w październiku 18 lat i zacznie służbę wojskową.

Jeśli wstąpi na tron, będzie pierwszą królową panującą Hiszpanii od czasów Izabeli II, która panowała w latach 1833-1868. Co prawda po wyczynach jej dziadka Juana Carlosa, ów tron stracił mocno blask, ale służba w armii nie zaszkodzi.

Jako następczyni hiszpańskiego tronu i zarazem przyszła szefowa armii, we wrześniu rozpocznie trzyletnie szkolenie wojskowe, co ogłosił we wtorek 14 marca hiszpański rząd. Rodzina królewska orzekła, że ​​„musi przejść szkolenie wojskowe, tak jak Jego Królewska Mość i jak to jest w zwyczaju w innych krajach i w innych monarchiach parlamentarnych”.- poinformowała minister Margarita Robles.

Rrąd zatwierdził we wtorek dekret regulujący szkolenie i karierę wojskową księżnej Asturii. Minister obrony lewicowego rządu Isabel Rodriguez, wyjaśniła, że szkolenie rozpocznie się we wrześniu, gdy przyszła głowa państwa ukończy szkołę średnią w Walii (UWC Atlantic College).

Przez rok będzie szkolić się w Głównej Akademii Wojskowej w Saragossie, następnie w marynarce wojennej w Szkole Marynarki Wojennej w Marín i wreszcie zapozna się z siłami powietrznymi w Air Academy w San Javier.

Jeśli księżniczka pójdzie tą samą drogą, co jej ojciec, będzie później studiowała na hiszpańskim uniwersytecie (Felipe VI ukończył prawo na Uniwersytecie Complutense w Madrycie), a następnie uzyska tytuł magistra za granicą (jej ojciec studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngton).

Familia Real Así será la formación militar de la Princesa Leonor: durará 3 años y pasará por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire La princesa de Asturias acabará su formación alcanzando el rango de Teniente en el caso del Ejército de Tierra y Alférez de Navío en la Armada,… https://t.co/TwBP2IyjVZ pic.twitter.com/ggcl8Z1Br2 — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) March 14, 2023