Prezydent zapowiada nawiązanie stosunków z Chinami. Tajwan wzywa, by nie podejmował „złej decyzji”. Państwo środka zadowolone

Chiny z zadowoleniem przyjmują zapowiedź Hondurasu o dążeniu do nawiązania formalnych relacji dyplomatycznych z ChRL – oświadczył w środę rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin. Honduras jest jednym z 14 ostatnich krajów, które utrzymują relacje z Tajwanem.

Prezydent Hondurasu Xiomara Castro ogłosiła we wtorek, że jej rząd będzie dążył do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Chinami, co oznaczałoby zerwanie stosunków z Tajwanem.

Castro poinformowała na swoim koncie na Twitterze, że poleciła ministrowi spraw zagranicznych Hondurasu Eduardo Reinie rozpoczęcie negocjacji z Chinami; nic nie wspominała o przyszłości relacji z Tajwanem.

„Apelujemy do Hondurasu”

MSZ Tajwanu zaapelowało w środę do Hondurasu, by nie podejmował „złej decyzji” o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Chinami, co doprowadziłoby de facto do zerwania stosunków z Tajpej.

„Apelujemy do Hondurasu, aby dobrze się zastanowił i nie wpadł w pułapkę Chin, podejmując złą decyzję, która zaszkodzi długoterminowej przyjaźni między Tajwanem a Hondurasem” – napisano w oświadczeniu tajwańskiego MSZ.

Chiny zadowolone

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część terytorium ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli. W ramach stosowanej przez siebie polityki „jednych Chin” żądają od stolic, z którymi mają formalne relacje dyplomatyczne, by nie utrzymywały ich z Tajpej.

– Fakt, że 181 państw świata nawiązało stosunki dyplomatyczne z Chinami w oparciu o zasadę jednych Chin, w pełni dowodzi, że jest to właściwy wybór zgodny z historycznym rozwojem i tendencją czasów – powiedział w Pekinie Wang.