Wiatry zmieniły kierunek? Przeciw wiatrakom w ochronie natury

„Katastrofa ekologiczna i gospodarcza” – tak stowarzyszenie lokalne nazywa projekt budowy wiatraków we francuskim departamencie Sarthe. Stowarzyszenie założono w miejscowości Thoiré-sur-Dinan i sprzeciwia się projektowi instalacji turbin wiatrowych na tym obszarze.

Za inwestycją stoi grupa Valeco, producent „energii odnawialnych”. Jednak mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się projektowi. Firma chce zainstalować tu dwie turbiny wiatrowe o wysokości 180 i 200 metrów.

Argumenty przeciw przedstawia prezes stowarzyszenia „Protection du Pays du Dinan et Bercé” Patrick Charvet. Mówi, że ten projekt jest „prawdziwą katastrofą ekologiczną i gospodarczą” dla okolicy. „Nawet jeśli decyzja należy do prefekta, nie możemy na to pozwolić” – dodaje.

Stowarzyszenie uważa, że ​​instalacja turbin wiatrowych doprowadzi do pogorszenia stanu środowiska i będzie miała konsekwencje dla zdrowia mieszkańców. Wskazuje się też na „nienormalny koszt takiego projektu”, który przewyższa wszystkie korzyści..

We Francji od kilku lat budowa wiatraków na prowincji nie cieszy się uznaniem. Rolnicy skarżyli się na chorujące bydło, były przypadki chorób ludzi, które wiązano ze byt bliską odległością od zabudowań, procesy sądowe, wysychające źródła, także przypadki śmierci chronionego ptactwa, które ginęło od uderzeń skrzydeł wiatraka. Były też realne próby walki z takimi inwestycjami nie była to wcale donkiszoteria, ale podkładane pod wiatraki materiały wybuchowe.

Źródło: Actu.fr