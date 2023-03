Atak na Jana Pawła II. Michalkiewicz UJAWNIA „o co tak naprawdę chodzi”

REKLAMA

Znany prawicowy publicysta, Stanisław Michalkiewicz, twierdzi, że obecnie lewica atakuje Kościół w Polsce, by „dokończyć dzieła swoich ojców”.

– Warto powiedzieć teraz już zupełnie serio, o co tak naprawdę chodzi, bo ja już za dobrze znam judenrat „Gazety Wyborczej”, żeby wierzyć, że im na jakiejś prawdzie zależy. Oni prawdę to mają w dużym poważaniu. Myślą mądrościami etapu, a nie żadną prawdą obiektywną. W związku z tym chodzi im o to, podobnie jak żydowskiej telewizji dla Polaków, żeby dokończyć dzieła swoich ojców – mówi Stanisław Michalkiewicz.

– Dlatego, że ojcowie przedstawicieli judenratu „Gazety Wyborczej” i żydowskiej telewizji dla Polaków, no tam WSI maczało paluchu w utworzeniu tej telewizji […], obcięli narodowi polskiemu głowę. To znaczy zlikwidowali szlachtę, organiczną warstwę społeczną, taką obdarzoną zdolnościami przywódczymi, państwotwóczymi – uważa Michalkiewicz.

– W takiej sytuacji namiastką szlachty dla narodu polskiego tubylczego – taką raz lepszą, raz gorszą – było duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego. Zwłaszcza za życia prymasa Wyszyńskiego, który te sprawy doskonale rozumiał i czuł się odpowiedzialny nie tylko za Kościół, ale również za naród polski, o czym wiedział każdy, kto się bliżej z nim zetknął – powiedział publicysta.

– Teraz chodzi o to, żeby naród polski odciąć nawet od tej namiastki szlachty. W związku z tym obsrywane są wszystkie te kościelne postacie jak Jan Paweł II, kardynał Sapieha, prymas Wyszyński – tłumaczy Michalkiewicz.

Prawicowy publicysta twierdzi, że teraz „będziemy śledzić tę wojnę religijną”, bo trwa rok wyborczy. Zdaniem Michalkiewicza pozbawienia narodu polskiego „nawet tej namiastki szlachty” ma „doprowadzić go do stanu całkowitej bezbronności w momencie, gdy żydowskie organizacje przemysłu holokaustu przystąpią do rabunku narodu polskiego, do którego pozory legalności stworzyli amerykańscy twardziele poprzez ustawę numer 477”.