Eksplozja bomby skonstruowanej przez 14-latka w centrum handlowym. Ranny został 34-letni mężczyzna

W centrum handlowym w Tallinie w wyniku eksplozji bomby skonstruowanej przez 14-latka ranny został 34-letni mężczyzna – poinformował w środę estoński dziennik „Postimees”. Nie wiadomo na razie, co kierowało nastolatkiem, którego zatrzymała już policja.

Do wybuchu doszło we wtorek w położonej w centrum Tallina galerii handlowej Kristiine; pod nogi wchodzącego do gmachu mężczyzny rzucono ładunek wybuchowy domowej roboty.

– Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział przedstawiciel policji.

Policja zatrzymała 14-latka, przeciwko któremu wszczęto już śledztwo. – Na podstawie zgromadzonych dowodów możemy stwierdzić, że materiał wybuchowy sporządzono z domowych środków chemicznych, które w wyniku reakcji doprowadziły do eksplozji – wyjaśniła policja.