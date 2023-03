Remont akademika pod „zielone” standardy. Gigantyczna kwota z kieszeni podatnika

REKLAMA

Akademik jednej z uczelni w Radomiu przejdzie remont, zgodny z „zielonymi” standardami. Koszt? Ponad milion złotych. Oczywiście na koszt podatnika.

Umowę na dofinansowanie termomodernizacji jednego z akademików Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisał rektor uczelni z zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arturem Michalskim. Uniwersytet otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,1 mln zł.

REKLAMA

Jak poinformował wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (NFOŚiGW), cały projekt ma wartość 1,5 mln zł, natomiast dotacja ze środków krajowych Funduszu wynosi prawie 1,1 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku, na system zarządzania energią w obiekcie i na odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne.

– To termomodernizacja ponad 4 tys. m kw. powierzchni ogrzewanej, to zmniejszenie zużycia energii; dla nas to przede wszystkim zmniejszenie uciążliwości środowiskowej, czyli zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a dla uczelni wprost się to przekłada na koszty funkcjonowania domu studenckiego – twierdzi Michalski. Nie raczył poinformować, czy inwestycja się w ogóle zwróci, a jeśli tak, to po ilu latach lub dekadach.

Rektor UTH prof. Sławomir Bukowski dodał zaś, że jest to bardzo istotny projekt w „obecnych czasach”, czyli czasach, gdzie ma być drogo w imię walki z globalnym ociepleniem.

– Wcześniej wykonaliśmy także termomodernizację budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, a także w budynku Instytutu Pojazdów i Maszyn – poinformował rektor, nie dodając, ile dotychczas pieniędzy poszło na „zieloną” rewolucję.