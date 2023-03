Encyklopedia Antykultury już w sprzedaży!

REKLAMA

Stało się. Mogę z dumą potwierdzić, że „Encyklopedia Antykultury”, czyli publikacja, nad którą pracowałem od 2018 roku, w końcu ujrzała światło dzienne. Sam nie do końca wierzyłem, że to naprawdę się uda, a jednak – trzymam ją w ręku.

Jeżeli ktoś nie zna tematu, to śpieszę z krótkim wyjaśnieniem. „Encyklopedia Antykultury” to projekt popularnonaukowy, który zrodził się w mojej głowie w 2018 roku, gdy zapoznałem się z twórczością i dorobkiem Krzysztofa Karonia. Jego „Historia antykultury”, jak sama nazwa wskazuje, stanowiła główną inspirację i punkt odniesienia dla powstającej „Encyklopedii Antykultury”. Nie jest to jednak prosta kontynuacja dzieła Karonia albo powielenie jego poglądów.

Na 500 stronach staraliśmy się przedstawić kompletną historię narodzin i rozwoju ideologii marksistowskiej, nakreślić zagrożenia, które są dopiero widoczne na horyzoncie, a także wskazać drogę wyjścia z całej tej sytuacji. Piszę w liczbie mnogiej, ponieważ „Encyklopedia Antykultury” składa się z 60 rozbudowanych haseł przygotowanych przez 7 autorów. Osobiście opracowałem 12 tematów, a także zredagowałem całą publikację. Za resztę materiałów odpowiadają moi współpracownicy, którzy wnieśli w projekt doświadczenie i wiedzę z najróżniejszych dziedzin nauki.

Co warto podkreślić, publikacja stanowi element większego projektu Odnaleźć Siebie, na który składa się również specjalna platforma edukacyjna dla młodzieży. Umieściliśmy na niej 146 filmów (i tyle samo broszur w formie PDF) poświęconych historii rozwoju marksizmu, dziejom Kościoła katolickiego, mechanizmom życia społecznego oraz zagrożeniom przyszłości. Zachęcam wszystkich do zajrzenia na stronę odnalezcsiebie.edu.pl, gdzie dostępne są wszystkie materiały.

Czym jest Antykultura?

Antykultura obejmuje zarówno wytwory neomarksizmu, jak i skutki fundamentalnych założeń samej ideologii. Jej celem jest zabicie w ludziach zdolności do twórczej oraz pożytecznej pracy, która stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu kapitalistycznego, a szerzej – wydajnej gospodarki, gdzie każdy pracuje na swoje utrzymanie, a tym samym wolność. Oczekiwany rezultat musi doprowadzić do sytuacji, w której masy poddane antykulturowej obróbce nie będą miały innego wyboru niż poparcie sił nawołujących do rewolucji oraz stworzenia systemu powszechnej wolności, równości i dobrobytu – nowej wersji komunizmu. Jednak ustrój, w którym rzekomo nikt nie musiałby pracować, ponieważ wszystko byłoby za darmo, sprowadzałby się w gruncie rzeczy do przejmowania dóbr wypracowywanych przez innych ludzi. W efekcie beneficjentami byłyby wyłącznie pasożytnicze elity bazujące na wytworzonym mechanizmie systemowej kradzieży, kontroli społecznej oraz propagandzie. To właśnie jest istota antykultury.

„Encyklopedia Antykultury”. Kim są autorzy?

Jakub Zgierski (ur. 1996) – dziennikarz, publicysta i stały współpracownik wielu konserwatywnych magazynów opiniotwórczych. Z zamiłowania badacz ideologii marksistowskiej, a zwłaszcza jej współczesnych odmian, natomiast z wykształcenia – edytor tekstów, korektor oraz ekspert w zakresie marketingu internetowego i zarządzania w e-biznesie.

Dariusz Rozwadowski (ur. 1984) – historyk, pisarz, nauczyciel, działacz sportowy, a także autor książek popularnonaukowych: „Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu” i „Kościół w obliczu rewolucji. Marksistowski marsz przez instytucje Kościoła katolickiego”, zbioru opowiadań wojennych „Bohaterowie upodleni” oraz powieści „Katastrofa”.

Marcin Świątkowski (ur. 1996) – socjolog specjalizujący się w historii idei, od wczesnych lat studiów zainteresowany badaniem propagandy i socjotechniki, a później w pracach naukowych także zagadnień rozwoju oraz działania ideologii, zwłaszcza faszystowskiej i marksistowskiej. Z zawodu programista zajmujący się narastającym wpływem sztucznej inteligencji na przemiany życia społecznego w ujęciu socjologicznym.

Michał Pytel (ur. 1995) – magister nauk o polityce i administracji specjalizujący się w badaniu zmian stosunków społecznych, zwłaszcza w zakresie myśli marksistowskiej i polityki Unii Europejskiej. Menadżer kilku znanych konserwatywnych kanałów na YouTube oraz realizator nagrań.

Karol Piekarz (ur. 1988) – strateg, profesjonalny pokerzysta, ekspert stosowanej Teorii Gier i Teorii Decyzji. Obecnie niezależny konsultant zajmujący się m.in. analizą informacji i optymalizacją procesów decyzyjnych.

Rainer Zybura (ur. 2001) – dziennikarz i publicysta, od początku studiów zainteresowany dziejami ruchu robotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jego marksistowskich odnóg, a później także wojskowością i historią Azji, zwłaszcza Chin okresu maoistowskiego, transformacji Deng Xiaopinga oraz współczesnego.

Stanisław Żuławski (ur. 1983) – historyk specjalizujący się w niespokojnym i przełomowym okresie międzywojnia, a w szczególności czasach Republiki Weimarskiej. Autor książki „Przed Hitlerem. Od czerwonego karnawału do brunatnej twierdzy. Monachium 1918/1919”. Współprowadzący kanał na YouTube „Międzywojnie”.

