Konfederacja trzecią siłą polityczną. Korwin-Mikke: Braun ma wady i zalety, ale… [FOTO]

Janusz Korwin-Mikke, założyciel tygodnika „Najwyższy CZAS!” i współzałożyciel Konfederacji, skomentował najnowszy sondaż, w którym prawicowa koalicja jest trzecią siłą polityczną. Polityk uważa, że ten progres Konfederacja zawdzięcza pracy Grzegorza Brauna.

Według sondażu przeprowadzonego w dniach 14-16 marca przez Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 na największe poparcie wciąż może liczyć Prawo i Sprawiedliwość i parte satelickie. Tzw. Zjednoczona Prawica zdobyłaby w wyborach 31 proc. czyli o 3 pkt proc. więcej niż w lutowym sondażu.

Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, która obecnie może liczyć na 26 procent głosów (jest to 3 pkt. spadek w porównaniu z poprzednim sondażem).

Trzecią siłą polityczną według sondażu jest Konfederacja, która zdobyłaby 9 proc. głosów, czyli o 1 pkt. proc. więcej niż w lutym.

Ex aequo z Konfederacją na trzecim miejscu znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni (spadek o 2 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą zagłosowałoby 6 procent pytanych (wzrost o 1 pp.).

Janusz Korwin-Mikke skomentował sondaż w swoich mediach społecznościowych. Polityk uważa, że tak wysoki wynik Konfederacja zawdzięcza Grzegorzowi Braunowi.

„WCzc. Grzegorz Braun ma zalety i wady – ale jedno jest pewne: jest bardzo pracowity. Na ostatniej sesji Sejmu bodaj połowa wystąpień KONFEDERACJI – to były Jego. I od razu widać to po sondażach. Nie, żebym w nie specjalnie wierzył – ale miło odnotować, bo są tacy, co wierzą…” – napisał poseł na Twitterze (pisownia oryginalna).

