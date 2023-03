Mentzen „gratuluje” rodzicom inflacji. „Na pewno rozpiera was duma!”

REKLAMA

Składam serdeczne gratulacje rodzicom tego cudownego dziecka: premierowi Morawieckiemu i prezesowi Glapińskiemu – pisze prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, komentując najnowsze dane o inflacji.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rok do roku o 18,4 proc., a w stosunku do stycznia 2023 r. wzrosły o 1,2 proc. – oto najnowsze dane GUS-u.

Koszmarnie rekordowy odczyt inflacji to w głównej mierze efekt katastrofalnych rządów ekonomicznych rządu Prawa i Sprawiedliwości. W najnowszym komentarzu opublikowanym na Facebooku Mentzen w ironiczny sposób odniósł się do drożyzny, składając inflacji życzenia z okazji „osiemnastki” (odczyt to 18,4 proc.).

„Teraz jesteś już duża, dorosła i niezależna. Sama zdecydujesz, co będziesz dalej robić, w którym kierunku i jak szybko pójdziesz” – kpi Mentzen.

Następnie złożył gratulacje „rodzicom tego cudownego dziecka”, czyli premierowi Morawieckiemu i prezesowi NBP Glapińskiemu. „Tylko wy panowie wiecie, ile trudu i wysiłku kosztowało was poczęcie, wychowanie i troska o szybki rozwój naszej inflacji! Na pewno rozpiera was duma!” – kontynuuje znany doradca podatkowy.

Na koniec pokrótce wyjaśnił, jakie decyzje rządu doprowadziły do szalejącej drożyzny i rekordowej od dekad inflacji.

„Najpierw bliskie zeru stopy procentowe, potem lockdown, a następnie zalanie gospodarki niewyobrażalnie wielkimi sumami pustego pieniądza. Nałożyła się na to wojna, sankcje, nakładanie na gospodarkę kolejnych regulacji zwiększających koszty prowadzenia działalności i udało się! To była bardzo ciężka, długotrwała, wymagająca współpracy rządu i NBP praca. Jeszcze raz ojcom tego wielkiego sukcesu gratuluję!” – podsumował Mentzen.