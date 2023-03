Nawet rządowy CBOS to potwierdza. Konfederacja trzecia, ex aequo z…

REKLAMA

Gdyby wybory odbywały się w marcu na PiS zagłosowałoby 38 proc. badanych deklarujących udział w wyborach; na KO – 18 proc., a Konfederacja oraz Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskałyby po 6 proc. – wynika z sondażu CBOS. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Z sondażu wynika, że PiS, wraz Solidarną Polską i Partią Republikańską zagłosowałoby 38 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach (o 2 pkt. proc. więcej w porównaniu z lutym).

Zgodnie z sondażem na Koalicję Obywatelską (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) zagłosowałoby 18 proc. badanych (o 4 pkt. proc. mniej niż w lutym); po 6 proc. ankietowanych poparłoby Polskę 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja WiN. Oba ugrupowania w porównaniu z lutym zanotowały spadek poparcia o 1 pkt. proc.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poza parlamentem. Według sondażu, chęć oddania głosu na Lewicę zadeklaruje 4 proc. badanych mających zamiar wziąć udział w wyborach, czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Na PSL-Koalicję Polską swój głos oddałoby 2 proc. badanych (1 pkt. proc. mniej). Agrounia i Porozumienie oraz na Wolnościowcy uzyskali w sondażu po 0 proc. wskazań. Na inną partię zagłosowałby 1 proc.

W porównaniu z lutym wyraźnie wzrósł odsetek wyborców niezdecydowanych, wahających się, które ugrupowanie poprzeć w wyborach do 21 proc. – to wzrost o 5 pkt.proc. CBOS zauważa, że to najwyższy odsetek odpowiedzi „Trudno powiedzieć” od czterech miesięcy. Minimalnie wzrósł także odsetek osób odmawiających ujawnienia swoich preferencji partyjnych – do 5 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w marcu, wzięłoby w nich udział 76 proc. respondentów. W porównaniu z ostatnim i przedostatnim pomiarem nie zmienił się odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w ewentualnym głosowaniu (13 proc.). Taki sam jak w lutym jest odsetek badanych z góry odrzucających udział w wyborach parlamentarnych (11 proc.).

Sondaż przeprowadzono od 6 do 16 marca 2023 roku na próbie liczącej 993 osoby – w tym: 58,0 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 24,6 proc. – CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 17,4 proc. – CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. Preferencje partyjne badano wśród 747 osób, które zadeklarowały udział w wyborach.