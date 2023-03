Skrytykował Siły Zbrojne Ukrainy w amerykańskiej gazecie. Został zdegradowany [FOTO]

REKLAMA

Ukraiński oficer powiedział w wywiadzie dla „Washington Post”, że wysokie straty w jego batalionie były spowodowane tym, że w bój posłano niedoświadczonych żołnierzy. Dowództwo powiedziało, że podane przez niego dane były przesadzone i go zdegradowało – napisał w piątek niezależny portal Meduza.

Dowódcę batalionu 46 Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej Anatolija (pseudonim „Kopuła”) zdegradowano po tym, gdy w wywiadzie dla „Washington Post” skrytykował Siły Zbrojne Ukrainy. Początkowo poinformowały o tym źródła portalu Ukrainska Pravda oraz Isabel Khurshudyan, redaktor naczelna ukraińskiego biura „Washington Post”. Informacje te potwierdził później rzecznik ukraińskich wojsk powietrznodesantowych Wałentyn Szewczenko – pisze Meduza.

