Eko-terrorysta oblał farbą fasadę Palazzo Vecchio. Został obezwładniony przez burmistrza [VIDEO]

Burmistrz Florencji Dario Nardella obezwładnił w piątek eko-terrystę, który oblał farbą fasadę XIV-wiecznego Palazzo Vecchio, jednego z najsłynniejszych pałaców w mieście, gdzie znajduje się również siedziba jego władz. Dwoje sprawców aktu wandalizmu zatrzymano. Grozi im kara od pół roku do 3 lat więzienia.

Nardella stał na środku placu Signoria (Piazza della Signoria), gdzie nagrywał swoje wystąpienie, prezentując piękno tego miejsca. I właśnie wtedy zorientował się, że ktoś w pobliżu niszczy fasadę pałacu, uważanego za perłę i serce stolicy Toskanii.

Burmistrz natychmiast pobiegł w stronę sprawców i obezwładnił jednego z nich. Wkrótce przybyły służby porządkowe. Aresztowano dwie osoby: 32-latka i 23-latkę. Oboje należą do ruchu obrońców środowiska Ostatnie Pokolenie, odpowiedzialnego za liczne akty wandalizmu i niszczenie mienia, w tym zabytków we Włoszech.

Gdy straż miejska zatrzymała sprawców, burmistrz Nardella przystąpił z innymi osobami do czyszczenia murów Palazzo Vecchio. Jak potem napisał na Twitterze, do zmycia farby zużyto w sumie 5 tys. litrów wody.

Dwoje aktywistów burmistrz nazwał „barbarzyńcami”. – Nie w ten sposób należy wyrażać swoje poglądy – oświadczył.

Zarząd miasta w wydanym oświadczeniu podkreślił, że pomarańczowa farba, której użyto, jest bardzo niebezpieczna dla historycznych murów. Zwrócono uwagę, że ściany zabytku zbudowanego na początku XIV wieku są bardzo wrażliwe.

Mayor of Florence Dario Nardella stops an environmental activist who daubed paint on the facade of Palazzo Vecchio. March 17, 2023. pic.twitter.com/DmQcR4mxvJ

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) March 17, 2023