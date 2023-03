Lekarze przeprowadzili udaną operację na sercu nienarodzonego dziecka

REKLAMA

Chirurdzy z All India Institute of Medical Sciences w Nowym Delhi w Indiach przeprowadzili udaną operację na sercu nienarodzonego dziecka. Operacja trwała zaledwie 90 sekund.

Serce operowanego dziecka było wielkości porównywalnej do owocu winogrona. Chirurdzy musieli więc działać z ogromną precyzją, ale także bardzo szybko, by nie zagrozić ciąży.

Zabieg był bezwzględnie potrzebny z uwagi na wadę serca, którą wykryto u dziecka dzięki wczesnym badaniom prenatalnym.

Matką dziecka jest 28-latka, która wcześnie trzykrotnie poroniła. Tym razem dziecko miało się urodzić, ale jeśli nie przeszłoby operacji, borykałoby się z wadą serca.

Lekarze przy użyciu niewielkiej igły udrożnili jedną z zastawek, która rozwijała się nieprawidłowo. Jeśli wszystko się udało, to teraz serce maluszka będzie rozwijało się prawidłowo i nie powinien mieć on później problemów.



– Cała procedura musiała zostać wykonana bardzo szybko. To było bardzo trudne. Udało nam się to zrobić w około półtorej minuty. – powiedział India Today jeden z lekarzy.

Zarówno matka jak i płód będą teraz pod ścisłą operacją lekarzy. Medycy będą monitorować, czy serce nienarodzonego dziecka rozwija się tak, jak powinno.



– Czekamy i mamy nadzieję, że serce dziecka będzie się lepiej rozwijać, a choroba serca będzie mniej dotkliwa po urodzeniu – dodał lekarz.

Gratulacje na ręce lekarzy, którzy przeprowadzili operację złożył minister zdrowia Indii, Mansukh Mandaviya.