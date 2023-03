Międzynarodowy nakaz aresztowania Putina. Jest reakcja Kremla

REKLAMA

Rosja nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) i uważa jego decyzje za nieważne – powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który skomentował w ów sposób wydanie nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina.

Przypomnijmy, że w piątek MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

„Jedyna rzecz, którą bym mógł powiedzieć”

W reakcji na to rzecznik Kremla stwierdził, iż „samo sformułowanie tej kwestii uważamy za skandaliczne i niedopuszczalne”.

– Rosja, jak i innych kilka państw, nie uznaje jurysdykcji tego sądu i w związku z tym wszelkie decyzje tego typu są dla Rosji nieważne w sensie prawnym – powiedział Pieskow.

– To jest w zasadzie jedyna rzecz, którą powiedziałbym i mógłbym powiedzieć o tej decyzji – podkreślił. Pieskow stwierdził, że „nie ma nic do dodania” na temat tego jak decyzja MTK wpłynie na wizyty Putina w krajach, które uznają jurysdykcję międzynarodowego trybunału.