Onet: Wielki powrót Konfederacji

Kampania wyborcza raczkuje, więc możemy spodziewać się zwiększenia częstotliwości publikowania sondaży. Widzimy to zresztą w ostatnich dniach. Najnowsze badanie opublikował Onet, które zatytułował… „Wielki powrót Konfederacji”.

Konfederacja notuje ostatnio coraz lepsze wyniki sondażowe. Powoli zbliża się do poparcia, które notowała w trakcie ogłoszonej pandemii i prowadzonej pod pretekstem walki z wirusem polityki.

Co więcej, choć Konfederacja dopiero dobija do wyniku dwucyfrowego, to – w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilkunastu miesięcy, gdy wysoko stały notowania Hołowni – daje on często miejsce na podium. Na trzecim miejscu Konfederację plasuje zarówno sondaż „Kantar” wykonany na zlecenie TVN-u, jak i rządowy CBOS robiony dla TVP.

Kolejne nowe badanie, przeprowadzone tym razem przez IBRiS dla Onetu, daje Konfederacji wprawdzie 4. miejsce, ale nawet ten portal zauważa i w tytule akcentuje duży wzrost deklarowanych głosów na środowiska wolnościowe, narodowe i konserwatywne.

„Wielki powrót Konfederacji, partia Hołowni zbliża się do progu” – tak swój sondaż zatytułował Onet.

A w sondażu tym niezmiennie prowadzi PiS wraz z przystawkami – 34,2 proc. PO i przystawki mogą liczyć na 26,7 proc. głosów. Dalej jest Lewica z wynikiem 9,2 proc., a Konfederacja ma już 8,7 proc. Kolejne są Polska 2050 (7,1 proc.) i PSL (6,8 proc.). Ponad 7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo odda głos.

Onet podkreśla, że w stosunku do poprzedniego sondażu IBRiS-u, przeprowadzonego w grudniu, Konfederacja zanotowała największy wzrost poparcia – aż o 3,2 pp. Na przeciwnym biegunie jest Hołownia, któremu spadło o 2,1 pp. U reszty odnotowano kosmetyczne zmiany.