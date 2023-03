Bosak: „To jest męczące dla naszych wyborców. Nasi wyborcy nie chcą już tego słuchać” [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Bosak w Polsat News zaprotestował przeciw mówieniu w kontekście polskiej polityki jedynie o PiS-ie i Platformie Obywatelskiej. Polityk mówił także o tym, jak Konfederacja wspiera polskich rolników.

– Polska polityka składa się także z Polski 2050, także z Lewicy, także z PSL i także z Konfederacji. I my też wykonujemy różne gesty, które zasługują moim zdaniem na komentarz – przypomniał narodowiec.

– To, że musimy stale komentować gesty Tuska, Kaczyńskiego albo Morawieckiego, to jest męczące dla naszych wyborców. Nasi wyborcy nie chcą już tego słuchać – twierdzi Bosak.

Konfederata przedstawił, co politycy Konfederacji robili w ostatnim czasie. Polityk wspomniał tu m.in. o wsparciu rolników.

– Nasi politycy byli w tym tygodniu z rolnikami w Kielcach, byli z rolnikami w Medyce, byli z branżą transportową w Sejmie, byli z branżą transportową w Łukowie, uczestniczą w przygotowaniach dużych protestów branży transportowej na środę najbliższą. To są branże, które są dobijane polityką rządu i dla ludzi, którzy w tych branżach albo są zatrudnieni, albo prowadzą działalność gospodarczą, sto razy ważniejsze są błędy polityki rządu albo zamierzone otwarcie polityki Polski na kapitał białoruski, który w branży transportowej w tej chwili niszczy polskie firmy. To jest dla nich sto razy ważniejsze niż to, czy Morawiecki spiera się z Tuskiem – stwierdził Bosak.

Dalej narodowiec stwierdza, że konflikt Morawieckiego i Tuska to „spór dwóch milionerów”. – Eurokraty i bankowca, byłego premiera i jego byłego doradcy i oni by chcieli koncentrować całą uwagę opinii publicznej na sobie, żeby naszą uwagę odwrócić od inflacji, żeby naszą uwagę odwrócić od tego, że Platforma i PiS zgadzają się w niszczeniu polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki poprzez wdrażanie w Polsce regulacji unijnych – twierdzi Bosak.

W tym samym programie Bosak poinformował, że Konfederacja popiera wniosek o odwołania ministra rolnictwa, bo „w tej chwili Kowalczyk jest po prostu namiestnikiem Kowalskiego”.

Poseł przypomniał, że prawicowa koalicja sprzeciwia się polityce Warszawy wobec rolników już od czasów pierwszych prób przeforsowania tzw. „piątki dla zwierząt”.

– Posłowie Konfederacji wspierają te protesty. Posłowie Konfederacji i działacze wspierają rolników w Medyce na protestach przeciwko zalewaniu polskiego zboża, gdzie rząd oszukał, bo było mówione, że będą budowane silosy, że Amerykanie będą fundować tutaj jakiś tranzyt, że do Afryki, ale rozładowywano to zboże tuż za granicą. Przez rok rząd nic w tej sprawie nie robił. W tej chwili minister jest już przeganiany i moim zdaniem PiS już sobie z tym nie poradzi – twierdzi Bosak.

