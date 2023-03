Ewakuują Putina? Na Kremlu trwają poszukiwania miejsca

REKLAMA

P. Abbas Galiamow, rosyjski politolog i były autor przemówień Putina, powołując się na własne źródła, twierdzi, że na Kremlu pracują nad poszukiwaniem miejsc na wypadek ewakuacji z Rosji Putina i jego otoczenia.

Operacja ma ponoć nieoficjalną nazwę „Arka Noego” i chodzi o Argentynę lub Wenezuelę. Wenezuela jest wprawdzie bliska politycznie Rosji, ale jest tam wysoki poziom przestępczości i trudna sytuacja gospodarcza.

Argentyna jest innym krajem, ale tam z kolei władze się zmieniają. Obecnie rząd w Argentynie jest pozytywnie nastawiony wobec Rosji, choć nie jest żadnym sojusznikiem.

Do Argentyny jadą bogatsi przedstawiciele klasy średniej. Najbogatsi – do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej latali do Szwajcarii, a dzisiaj do Dubaju. Tam robią interesy i bardzo szybko się adaptują.

