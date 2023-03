Jak Moderna, Pfizer, bioNTech i AstraZeneca dorobiły się na Covid-19

REKLAMA

Wymienione firmy farmaceutyczne mają się 3 lata po wybuchu kryzysu pandemii, więcej, niż dobrze. Laboratoria, które uruchomiły szczepionkę przeciwko Covid-19 (Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca itp.) to firmy, które skorzystały na walce z pandemią najwięcej.

W ciągu trzech lat laboratoria te urosły w siłę. Od 16 marca 2020 r. kurs akcji Moderny wzrósł o… 466%, BioNTechu o 226%, AstryZeneca o 74%, Pfizera o 35%, a Johnson & Johnsona o 21%.

Spektakularny jest tu sukces Moderny. Laboratorium kierowane przez Francuza Stéphane’a Bancela osiągnęło godny pozazdroszczenia wynik dochodu netto w wysokości 12 miliardów dolarów w 2021 r., a następnie 8 miliardów w 2022 r. Dzięki zyskom ze szczepionek Covid-19 Moderna nadal ma dziś 10 miliardów dolarów „w gotówce”.

Pfizer jest jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Skorzystał na Covid-19 na dwa sposoby. Dzięki sprzedaży szczepionki mRNA opracowanej we współpracy z Biontech (38 miliardów dolarów w 2022 r. i 37 miliardów w 2021 r.) i przez produkcję Paxlovidu, jedynego leku do leczenia Covid-19, który w 100% należy do firmy Pfizer. Wygenerował 19 miliardów obrotów w 2022 roku i powinien przekroczyć tę kwotę w 2023 roku.

To wygenerowało na tyle dużo gotówki, że Pfizer mógłsobie pozwolić na przejęcia. Kupił Biohaven Pharmaceutical za 12 miliardów, Arena Pharmaceuticals za 6 miliardów i Global Blood Therapeutics za 6 miliardów. Niedawno Pfizer dokonał również ogromnego przejęcia, przejmując firmę biotechnologiczną Seagen za 43 miliardy dolarów.

BioNTech, który po połowie dzielił się zyskami z Pfizerem za szczepionkę i miał wyłączność na jej sprzedaż w Niemczech i Turcji, generował obroty 19 miliardów dolarów w 2022 i 20 miliardów w 2021. Związane z tym zyski wynoszą odpowiednio 9 i 11 miliardów. Firma ma teraz łącznie z zaległościami od Pfizera, 22 miliardy dolarów dostępnej gotówki. BioNTech inwestuje obecnie w badania i rozwój, w w szczególności szczepionki na raka.

AstraZeneca i Johnson & Johnson zyskały stosunkowo najmniej na swoich szczepionkach przeciw Covid-19. Ich szczepionki zostały później zatwierdzone, a dodatkowo Johnson miał tylko szprycę „jednodawkową”. Ponadto te dwa laboratoria obiecały, że będą sprzedawać swoje szczepionki „po kosztach” i bez zysków.

Jednak i te laboratoria są w co najmniej w dobrej sytuacji. Dochody Johnson & Johnson rosły między 2020 a 2022 rokiem z 14,7 do 17,9 mld dolarów, przy obrotach zwiększonych z 82,6 do 94,9 mld.

W przyszłości Covid-19 pozostanie źródłem dochodów tych wszystkich firm. Pandemia ma przecież trwać, a dodatkowo pozostaje hipoteza o pojawieniu się wariantu, który wznowi pandemię…

Źródło: Capital