Polska buduje zapory przeciwczołgowe na swoich granicach z Białorusią i Kaliningradem, a my tworzymy centra, do przechowywania konstrukcji, które wykorzystamy do zatrzymania wroga – poinformowała agencja ELTA, cytując posła Laurynasa Kascziunasa, przewodniczącego sejmowej komisji bezpieczeństwa narodowego.

„Powstaną centra, gdzie zostaną skoncentrowane środki opóźniające posuwanie się wroga, elementy fortyfikacyjne, na przykład przeciwczołgowe jeże” – powiedział Kascziunasa. W piątek sejmowa komisja bezpieczeństwa narodowego omawiała kwestie wzmocnienia bezpieczeństwa swoich granic państwowych.

Poseł poinformował, że takie „centra już powstają, są planowane zakupy, projektowane tereny, na których w razie potrzeby zostaną wykorzystane zgromadzone urządzenia” w celu zatrzymania wroga.

Według Kascziunasa w kraju w ciągu najbliższego roku powstanie 18 takich centrów. Polityk nie zdradził ich lokalizacji, powiedział jedynie, że będą się znajdowały na terenach przygranicznych.