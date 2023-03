Nagle zasłabła i spadła z krzesła. Niespodziewane zdarzenie w programie na żywo [VIDEO]

REKLAMA

Przerażające sceny podczas programu na żywo w CBS Los Angeles. Tamtejsza meteorolog nagle zasłabła i spadła z krzesła. Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.

Do zasłabnięcia doszło w sobotę rano, kiedy Alissa Carlson Schwartz, prezenterka pogody z CBS Los Angeles, miała zaprezentować raport o pogodzie.

W pewnym momencie widać jak kobieta opiera się o stół, po chwili jej oczy zaczęły „uciekać” do tyłu, a tułów opada na blat. Niedługo potem kobieta wylądowała na podłodze.

Współprowadzące program nie od razu zorientowały się co się dzieje, dopiero po kilku sekundach jedna z nich zareagowała na sytuację, a druga oznajmiła widzom, iż czas na szybką przerwę.

Jak podają media poranny program nie wrócił do segmentu na żywo. Prezenterka zabrała jednak głos na Facebooku już po południu tego samego dnia, dziękując za życzenia i informując, że „będzie ok”.

Nie wiadomo, co spowodowało omdlenie, jednak portal tmz.com donosi, że kobieta doświadczyła podobnego epizodu jeszcze w 2014 roku, gdy pracowała w innej sieci.

Schwartz wymiotowała wówczas na planie podczas reportażu o pogodzie, a w rezultacie badań zdiagnozowano u niej nieszczelną zastawkę serca, donosi portal.

