Papież Franciszek wezwał do modlitwy za udręczony naród ukraiński

REKLAMA

Nie zapominajmy modlić się za udręczony naród ukraiński, który nadal cierpi z powodu zbrodni wojennych – mówił papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. Słowa te wypowiedział dwa dni po tym, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania Władimira Putina.

O modlitwę za ludność Ukrainy papież apeluje podczas spotkań z wiernymi w każdą środę na audiencji generalnej i w każdą niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański.

REKLAMA

W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Franciszek zachęcał wiernych do czynienia dobra w różnych okolicznościach i refleksji nad swoją postawą: „Czy potrafimy dostrzec dobro i być wdzięczni za otrzymane dary? Czy dajemy świadectwo o Jezusie, czy (może) rozsiewamy krytykę i podejrzenia? Czy jesteśmy wolni w obliczu uprzedzeń, czy wiążemy się z tymi, którzy szerzą to, co negatywne i plotki?” – pytał papież.

„Jak przyjmujemy trudności i cierpienia innych? Jako przekleństwo czy jako okazje, by być blisko nich z miłością?” – zastanawiał się Franciszek.

W czasie spotkania papież zapewnił też o swojej bliskości z narodem Ekwadoru, gdzie w sobotę doszło do trzęsienia ziemi. „Zapewniam o mojej modlitwie za zmarłych i cierpiących” – oznajmił.

Franciszek odnotował obecność na placu wiernych z wielu krajów, między innymi z jego ojczystej Argentyny oraz z Polski.

Złożył także życzenia wszystkim ojcom z okazji obchodzonego w niedzielę we Włoszech ich święta w uroczystość świętego Józefa. „Niech w świętym Józefie znajdą wzór, wsparcie i pocieszenie, by dobrze przeżywać swoje ojcostwo” – mówił papież.