Szaulisi wpływają na proces wyborczy na Wileńszczyźnie?

Na Litwie odbywają się wybory samorządowe. 5 marca, w I turze wyborów, mieszkańcy wybrali nowe rady samorządowe i 26 z 60 merów. Ponad połowa merów na Litwie jest wybierana w II turze, która odbywa się właśnie 19 marca.

W II turze wyborów wybierani są merowie 34 samorządów, w tym Wilna oraz rejonów wileńskiego i trockiego, gdzie mieszka dużo Polaków. Ci skarżą się na sekowanie polskich kandydatów. LT24 przypomina, że w tym tygodniu premier Ingrida Šimonytė, wbrew zasadom i nadużywając zajmowanego stanowiska, w wyborach mera rejonu wileńskiego w sposób wyraźny i mało dyplomatyczny wypowiedziała się np. przeciwko kandydatowi AWPL-ZChR Waldemarowi Urbanowi.

W proces wyborczy mieli też zostać zaangażowani żołnierze – szaulisi, członkowie Związku Strzelców Litewskich (paramilitarna organizacja litewska). Do akcji są zaangażowane dziesiątki strzelców, którzy w około 50 pojazdach poruszają po terenie całego rejonu wileńskiego.

Szaulisi dyżurują w lokalach wyborczych, obok punktów oddawania głosów, patrolują pobliskie parkingi. Redakcja LT24 dotarła do informacji, z których wynika, że w Rukojniach szaulisi nie zezwolili na wstęp do lokalu wyborczego dla co najmniej 3 wyborców.

Wszystko wskazuje na to, że zaangażowanie sił paramilitarnych ma wpłynąć na zmniejszenie frekwencji wyborczej w rejonie, jak też pełni funkcję zastraszania wyborców i budowania atmosfery niepewności na Wileńszczyźnie.

Strzelcem jest kandydat socjaldemokratów na mera rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, jak też popierający go Dariusz Litwinowicz. Ten ostatni figuruje w skardze do Głównej Komisji Wyborczej , bo w sposób otwarty nawoływał wyborców w rejonie wileńskim, by „chowali paszporty swoich babć” i innych osób starszych, które są gotowe głosować na kandydata AWPL-ZChR Waldemara Urbana.

To dogrywka pomiędzy kandydatami polskimi, ale w I turze na kandydata AWPL-ZchR Waldemara Urbana głosowało prawie 48% wyborców (20 097). Na jego lewicowego rywala – socjaldemokratę R. Duchniewicza – 25%.

Źródło: LT24