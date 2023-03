Tragiczny wypadek autokaru z Żydami. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście jest rannych

REKLAMA

Autokar wiozący brytyjskich Żydów rozbił się w niedzielę rano w Antwerpii na północy Belgii – powiadomiła flamandzka policja. Kierowca zginął na miejscu, a 18 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko.

Do wypadku doszło około godziny 4:40 nad ranem na jednym ze skrzyżowań w Antwerpii. – Wiemy, że autokar jechał z nadmierną prędkością. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w słup. Pojazd się przewrócił – poinformował media Wouter Bruyns, rzecznik policji w Antwerpii.

W autokarze podróżowały osoby wracające do Londynu po wizycie u krewnych w Antwerpii – przekazał dziennik „Het Laatste Nieuws”.

Na een ongeval op de Kolonel Silvertopstraat is het kruispunt met de Sint-Bernardsesteenweg volledig afgesloten in beide richtingen. Er is ook hinder voor het openbaar vervoer. pic.twitter.com/BKroVSinCY

