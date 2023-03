Fogiel pyta: „Za co nienawidzicie PiS-u”? Dziambor szybko podaje 30 dobrych powodów [VIDEO]

REKLAMA

Na tiktokowym koncie Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się nagranie, na którym były rzecznik PiS Radosław Fogiel pyta młodych użytkowników platformy: „Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości?”. Politykowi odpowiedział prezes Wolnościowców – Artur Dziambor.

– Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce o tym co nam się udało zrobić przez te osiem lat – mówi do młodzieży z TikToka Radosław Fogiel.

– Chętnie posłucham: konkrety w komentarzach – za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu – mówi dalej przedstawiciel partii władzy.

Młodzież politykowi nie odpowiedziała, ale zrobił to prezes Wolnościowców – Artur Dziambor. Polityk z Kaszub wymienił, za co młodzi ludzie mają prawo odczuwać niechęć do PiS-owców.

– No dobra, Radek, jak tak bardzo prosisz, to jedziemy:

podatek cukrowy, podatek bankowy, podatek handlowy, podatek galeryjny, podwyżka akcyzy na alkohol, podwyżka akcyzy na papierosy, podwyżka akcyzy na e-papierosy, podatek od małpek, podatek od biurowców, podatek od budynków komercyjnych, podatek od budynków mieszkalnych, które prowadzą różne działalności, podatek od VOD, podwyżka abonamentu RTV, podwyższenie opłaty wyrównawczej do 2,7 miliarda na propagandę TVP, której nie da się wytrzymać, podwyżka opłat za wywóz śmieci, opłata wodna, opłata denna, opłata emisyjna, opłata paliwowa, opłata akcyzowa od starszych samochodów, ceny na Orlenie, upolitycznione sądy, Trybunał Konstytucyjny z waszym posłami w składzie, prokuratura na polityczne wezwanie, podsłuchy i inwigilacja, służba zdrowia – zniszczona, edukacja – zniszczona, klasa średnia – prawie zabita, i jeszcze…

W tym momencie Dziamborowi przeszkodziła jego żona:

– Spać! Idź już spać.

– Ale ja jeszcze nie skończyłem…

– Jutro skończysz.