Piekarnik to niezbędny sprzęt w każdej kuchni. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pomieszczenie ma mały metraż i trzeba oszczędnie dysponować dostępną przestrzenią? W tym wypadku idealnym rozwiązaniem jest piekarnik kompaktowy. Poznaj jego zalety i funkcje.

W jakich sytuacjach sprawdzi się piekarnik kompaktowy?

Piekarnik kompaktowy to urządzenie, które wyróżnia się niewielkimi gabarytami. Na przykład w przypadku sprzętów firmy Bosch jest to około:

60 cm szerokości,

45 cm wysokości,

55 cm głębokości.

Takie wymiary pozwalają umieścić sprzęt w zasadzie w każdej kuchni, nawet wówczas, gdy ma ona małą powierzchnię. To idealne rozwiązanie do:

, na przykład kawalerek, niewielkich aneksów kuchennych, w których trzeba umiejętnie dysponować dostępną przestrzenią.

Piekarnik kompaktowy świetnie sprawdzi się również w dużych kuchniach, szczególnie tam, gdzie domownicy kładą duży nacisk zarówno na aspekty użytkowe, jak i estetyczne.

Urządzenie jest nieduże, więc można je łatwo ukryć w zabudowie i nie rzuca się w oczy. Ma to duże znaczenie w odniesieniu do domów i mieszkań, w których kuchnia jest otwarta na salon albo jadalnię.

Ponadto sprzęt jest dostępny w różnych kolorach: białym, srebrnym i czarnym. Są to uniwersalne barwy, dzięki czemu kompaktowy piekarnik bez problemu dopasujesz do aranżacji kuchennej, a w przypadku aneksu – również do stylu wykorzystanego w pokoju dziennym. To rozwiązanie, które zastosujesz w przypadku różnorodnych kompozycji, dlatego jest ono często wybierane przez użytkowników domów oraz mieszkań.

Jakie zalety ma piekarnik kompaktowy?

Z racji niewielkich wymiarów piekarniki kompaktowe do zabudowy można ustawić tam, gdzie będzie najwygodniejszy dostęp do nich. Nie trzeba ich montować pod płytą grzewczą – zamiast tego warto je umieścić:

, co eliminuje konieczność schylania się – dzięki temu podczas przyrządzania potraw Twój kręgosłup będzie mniej obciążony, w słupku – pod i nad piekarnikiem można ulokować pojemne szafki oraz szuflady przeznaczone na akcesoria niezbędne podczas gotowania i pieczenia, co zapewnia wygodny dostęp do nich.

Takie rozwiązanie jest idealne dla osób, które kładą nacisk na maksymalny komfort podczas gotowania. Sprzęt jest szczególnie przydatny na przykład dla seniorów – w ich przypadku ciągłe schylanie się może być bardzo uciążliwe.

Dużą zaletą piekarnika kompaktowego jest to, że mimo niewielkich gabarytów ma on sporą pojemność. Wynosi ona zwykle około 45 l, co pozwala umieścić w jego komorze między innymi:

, w której przyrządzisz smaczną lazanię, tacę z wieloma ciastkami.

Piekarnik kompaktowy pozwala na codzienne przyrządzanie dań dla 3–4 osób. Nie musisz więc wybierać pomiędzy wyjątkową użytecznością a potrzebami Twojej rodziny, gdyż takie urządzenie zapewnia idealny balans w tym względzie. Dodatkowym atutem jest to, że dzięki niemu jesteś w stanie wygospodarować dodatkową przestrzeń w kuchni. Możesz ją przeznaczyć na przykład na dodatkowe półki, na których będziesz przechowywać przybory kuchenne.

Pamiętaj, że taki sprzęt jest przeważnie oferowany do zabudowy. W związku z tym jego montaż jest trudniejszy niż w przypadku urządzeń wolnostojących. Trzeba to wziąć pod uwagę przed zakupem. Dużym ułatwieniem jest jednak szczegółowa instrukcja, w której krok po kroku wyjaśniono kolejność i przebieg prac związanych z montażem. Pozwala to zrealizować go samodzielnie.

Jaki piekarnik kompaktowy wybrać?

Na rynku dostępne są różne urządzenia, a wśród nich zarówno wyglądem, jak i poziomem funkcjonalności wyróżniają się piekarniki kompaktowe do zabudowy Bosch. Warto je wybrać z wielu względów, w tym dlatego, że są one:

, gdyż wykonano je ze stali nierdzewnej, ekonomiczne – nie zużywają dużo prądu, co jest możliwe dzięki optymalnej efektywności energetycznej (wiele sprzętów ma klasę A+), a także opcji szybkiego nagrzewania,

– nie zużywają dużo prądu, co jest możliwe dzięki optymalnej efektywności energetycznej (wiele sprzętów ma klasę A+), a także opcji szybkiego nagrzewania, bezpieczne w trakcie użytkowania – decyduje o tym wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed włączeniem przez dzieci, a także wskaźnik ciepła resztkowego, który informuje o aktualnej temperaturze w komorze, co zapobiega poparzeniom.

Każdy piekarnik kompaktowy Bosch wyposażono w nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają obsługę oraz przyspieszają przygotowywanie dań. Chodzi o:

czytelny oraz intuicyjny w obsłudze wyświetlacz tekstowy TFT z małym obrotowym pierścieniem,

z małym obrotowym pierścieniem, funkcję rozmrażania artykułów wyjętych z lodówki, jak również podtrzymywania ciepła przez określony czas,

, który automatycznie domyka drzwi, co zapobiega trzaśnięciom, wydajne i oszczędne oświetlenie LED.

Duże znaczenie ma również zintegrowany system oczyszczania, składający się z:

, umieszczonej na wszystkich ściankach piekarnika – absorbuje ona tłuszcz, neutralizując zabrudzenia już w trakcie pieczenia, hydrolizy, czyli czyszczenia parowego – jego efektem jest zmiękczenie uporczywych zanieczyszczeń, co sprawia, że mycie wnętrza urządzenia nie sprawia większych trudności.

Piekarniki kompaktowe do zabudowy Bosch są dopasowane do potrzeb każdego domownika, bez względu na to, jakie potrawy on preferuje. Decyduje o tym:

, które są przeznaczone na przykład do przyrządzania pizzy czy potraw grillowych; takie programy zapewniają idealny smak i aromat dań, funkcja ParaPlus, która zapewnia dopływ pary w odpowiednich momentach pieczenia – dzięki niej chleb czy dania mięsne są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku

Niektóre piekarniki kompaktowe do zabudowy firmy Bosch to urządzenia 2 w 1. Oznacza to, że pełnią one również funkcję mikrofali, co pozwala szybko i wygodnie podgrzać ulubione dania na obrotowym talerzu. Dodatkowym atutem takich sprzętów jest to, że wraz z urządzeniami otrzymasz zestaw przydatnych akcesoriów, w tym ruszt, uniwersalną brytfankę czy pojemnik do gotowania na parze. W przypadku urządzeń Bosch trafne jest stwierdzenie: piekarnik mały, a tak wiele potrafi!