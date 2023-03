Sensacja na Wiejskiej. Konfederacja na podium [SONDAŻ]

REKLAMA

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce na podium zajęłaby natomiast Koalicja Obywatelska, a trzecie Konfederacja.

W sondażu ankietowanym zadano pytanie, na jaką formację oddaliby głos w wyborach do Sejmu, gdyby mieli wybierać spośród: Prawa i Sprawiedliwości (Zjednoczonej Prawicy), Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, Polski 2050, Lewicy, PSL-Koalicji Polskiej oraz AgroUnii z Porozumieniem Jarosława Gowina.

REKLAMA

Najwięcej badanych wskazało na Prawo i Sprawiedliwość – 33,8 proc. To spadek poparcia – w porównaniu z poprzednim sondażem dla WP.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,4 proc., czyli także mniej niż ostatnio. Wzrosła za to strata KO do PiS z 6,8 pkt. proc. do 8,4 pkt. proc.

Podium zamyka natomiast Konfederacja, notując 9,3 proc. poparcia. To wzrost o 2 pkt. proc.

W Sejmie znalazłyby się także: Lewica z wynikiem 9,2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Polska 2050 – 8,1 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) oraz PSL-Koalicja Polska – 6,4 proc.

Do Sejmu nie weszłoby natomiast ugrupowanie powstałe z połączenia AgroUnii z Porozumieniem Jarosława Gowina – 0,2 proc. Dodatkowo 7,6 proc. ankietowanych przyznało, że „nie wie/trudno powiedzieć”, na jaką formację odda swój głos.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 17-19 marca metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.