Ukraina dostanie samoloty, które… nie mogą latać

REKLAMA

Kolejny kraj postanowił wspomóc Ukrainę sprzętem. Macedonia Północna przekaże cztery samoloty szturmowe Su-25. Szkopuł w tym, że… nie nadają się one do latania.

Macedonia Północna przekaże Ukrainie samoloty, które kupiła od tejże Ukrainy w 2001 roku.

REKLAMA

A że trochę lat ubyło, to stan techniczny szturmowych samolotów Su-25 nie pozwala na wysłanie ich do boju. Jedyny pożytek, jaki będzie miała z nich Ukraina, to wykorzystanie tych części zamiennych, które do czegokolwiek się nadają.

To jednak niejedyne samoloty, na jakie może w najbliższym czasie liczyć Ukraina. Dostanie także działające.

Prym w przekazywaniu wieść będzie – a jakże – Polska. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że „w ciągu najbliższych dni” Polska przekaże Ukrainie cztery MiGi-29. A kolejne później.

– Pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane – dodał Duda.

MiGi-29 przekaże Ukrainie także Słowacja. Samoloty te na wyposażeniu mają jeszcze Serbia i Bułgaria, ale kraje nie wyraziły zgody na oddanie części swojego uzbrojenia.