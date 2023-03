Dziennikarka zapytała o koalicję PiS/PO z Konfederacją. Mentzen dał jasną odpowiedź [VIDEO]

REKLAMA

Sławomir Mentzen był gościem w programie „Onet Opinie”. Lider Nowej Nadziei mówił o tym, że obecnie Konfederacja nie bierze pod uwagę żadnej koalicji.

– Czy Konfederacja bierze pod uwagę koalicję z PiS-em po wyborach? – spytała Sławomira Mentzena prowadząca program „Onet Opinie”.

— W tym momencie nie bierzemy pod uwagę żadnej koalicji. Jesteśmy skupieni na jak najlepszym wyniku w wyborach, ponieważ chcemy realizować nasz program. Nie toczymy absolutnie żadnych rozmów koalicyjnych. Nie jesteśmy zainteresowani współtworzeniem rządu z Mateuszem Morawieckim, którego uważamy za kłamcę, który nie realizuje nawet swojego programu, który w Brukseli zgadza się na te wszystkie szkodliwe dla Polski plany klimatyczne. Jakkolwiek nas to nie interesuje — oznajmił współprzewodniczący Konfederacji.

— Oczywiście, że jesteśmy zainteresowani współrządzeniem, natomiast nie z tym układem personalnym, podobnie jak nie ze skompromitowanym personalnym układem z Platformy Obywatelskiej — dodał polityk.

Mentzen powiedział, że chciałby być ministrem finansów w kolejnym rządzie. — Nie ukrywam, że bardzo chciałbym być ministrem finansów i wreszcie uprościć podatki w Polsce, sprawić, żeby ustawa o PIT miała 10 stron, a nie 370. Bardzo chciałbym się za to wziąć, natomiast do tego trzeba mieć większość w Sejmie. W tym momencie nie widzę żadnej partii, która chciałaby uprościć podatki w Polsce, więc nie ma z kim takiej koalicji robić. A co będzie w przyszłości? Tego nie wiemy — powiedział polityk.

Zapytano o to, czy w takim razie widzi się w koalicji z Platformą Obywatelską szef Nowej Nadziei odpowiedział:

— Podobnie jak przy pytaniu o koalicję z PiS, na razie nie toczymy żadnych rozmów koalicyjnych, nie zastanawiamy się, z kim chcielibyśmy wejść w koalicję, bo z nikim nie chcemy wchodzić w koalicję — ani z PiS, ani z PO. Żadna z tych partii nie wygląda na zainteresowaną realizowaniem naszego programu — stwierdził Mentzen.

