Michalkiewicz: „Ukraińcy wcześniej wiedzą takie rzeczy, w jaki sposób nam ucinać głowy” [VIDEO]

Na kanale Sommer 13 redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer i Stanisław Michalkiewicz komentowali niedawne słowa ambasadorów o wojnie i ewentualnego w niej udziału Polski.

– Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny – powiedział we francuskiej telewizji LCI ambasador RP w Paryżu Jan Emeryk Rościszewski.

„Ukraińcy wcześniej wiedzą takie rzeczy”

– Panie Stanisławie, ale tutaj też jest ciekawe, że to chyba jest jakiś spisek ambasadorów, bo ledwo ten z Paryża tam coś powiedział po francusku, to natychmiast już czystą polszczyzną przemówił ambasador z Kijowa i potwierdził tę tezę – wskazał Sommer.

Jak wyjaśnił, ambasador z Kijowa powiedział, „że ten z Paryża ma rację, że tak będzie, że będziemy jak słabo pójdzie z Ukrainą, to będziemy za wolność waszą i naszą”.

– To już były ambasador ukraiński w Warszawie, pan Deszczyca, powiedział, ujawnił, że Polska jest gotowa do wojny z Rosją. Rozumie pan? My jeszcze o tym nie wiemy, a on już to wie. Ukraińcy wcześniej wiedzą takie rzeczy, w jaki sposób nam ucinać głowy – stwierdził Michalkiewicz.

– Teraz sobie wykombinowali, bo to wie pan, już na Wołyniu to tam nie mogą tych eksperymentów, swoich ulubionych rozrywek robić, to proszę pana w ten sposób nas załatwią – dodał.

– A myślę, że pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki to już się nie mogą doczekać, kiedy im Putin złoi tyłek. Widocznie się stęsknili za jego ręką – podsumował Michalkiewicz.