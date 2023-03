Potężne trzęsienie ziemi w Azji Południowej. Odczuwalne w 9. państwach [VIDEO]

REKLAMA

Ogromne trzęsienie ziemi miało miejsce we wtorek 21 marca w południowej części Azji. Silne drgania osiągały nawet od 4,5 do nawet 7,7 stopni w skali Richtera.

W sumie trzęsienie ziemi było odczuwalne 9. państwach. Najsilniejsze drgania odnotowano na północy Pakistanu – również w stolicy państwa, czyli Islamabadzie.

Drgania odczuli również obywatele Indii, a hinduskie media piszą o „panice”. O 22:22 czasu lokalnego trzęsienie ziemi odczuwalne było m.in. w Delhi.

Najsilniejsze drgania ziemi zarejestrowano w rejonie łańcucha górskiego Hindukusz, czyli na pograniczu północno-zachodniego Pakistanu i centralnego oraz wschodniego Afganistanu.

Telewizja India TV podaje, że trzęsienie ziemi odczuwalne był także w Turkmenistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Kirgistanie i Chinach.

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses in Vasundhara, Ghaziabad as strong earthquake tremors felt in several parts of north India. pic.twitter.com/wg4MWB0QdX

— ANI (@ANI) March 21, 2023